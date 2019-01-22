Навальный нашёл у Соловьёва ещё одну виллу в Италии

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал в своём блоге видео, на котором, по его утверждению, запечатлена вторая итальянская вилла ведущего политических ток-шоу на российском телевидении Владимира Соловьёва.

По данным Навального, вилла также находится на озере Комо в Италии – всего в 11 километрах от первой. Она располагается на земельном участке в 37 соток и состоит из двух домов – хозяйского и гостевого. Площадь основного дома, без учёта балкона и веранды, почти 300 квадратных метров. В нём, согласно договору купли-продажи, 14 помещений, включая 5 спален и 5 ванных комнат.

Со ссылкой на этот же договор Навальный сообщает стоимость резиденции – 1 миллион 21 тысяча евро. Глава ФБК предполагает, что после завершения ландшафтных работ и строительства открытого бассейна, её стоимость приблизится к полутра миллионам евро, а если считать в рублях – то к 114 миллионам.

Также Навальный утверждает, что 14 февраля 2018 года Соловьёв купил автомобиль "Майбах" за 15 миллионов рублей.

Комментируя опубликованное видео, глава ФБК называет его героя "вором, жуликом и лжецом".

В сентябре 2017 года Навальный опубликовал первые данные о недвижимости, принадлежащей Владимиру Соловьёву. Оппозиционер указывал на то, что телеведущий владеет виллой на живописном озере Комо в Италии стоимостью 9 миллионов евро, кроме того – имеет удостоверение резидента Италии.

В ответ телеведущий заявил, что "занимался бизнесом в девяностые и является богатым человеком". Он также отметил, что не является чиновником или госслужащим.

Владимир Соловьев ведёт на телеканале "Россия" общественно-политические шоу, во время которых критикует и оскорбляет лидеров западных стран, а также представителей российской оппозиции, обвиняя их, в частности, в отсутствии патриотизма и в предательстве национальных интересов. Соловьёв неоднократно брал интервью у президента России Владимира Путина.

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22 ноября ФБК опубликовал расследование о телеведущем и заместителе директора "России-1" Сергее Брилёве. Как утверждала команда Навального, у Брилева есть британское гражданство и квартира в предместье Лондона стоимостью в 700 000 фунтов стерлингов (66 млн рублей). Несколько дней спустя телеведущий написал пост, в котором признал правоту ФБК - и заявил, что уведомлял начальство о втором гражданстве, а квартиру купил на честно задекларированные средства. Информация о британском гражданстве и недвижимости Брилева спровоцировала громкую общественную дискуссию.