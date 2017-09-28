Навальный рассказал о недвижимости телеведущего Владимира Соловьева

Алексей Навальный опубликовал видеоролик о недвижимости прокремлевского телеведущего Владимира Соловьева. В частности, оппозиционер указал на то, что телеведущий в 2004 году при помощи московских властей получил по заниженной цене квартиру в центре города. Кроме этого, Соловьев владеет дачей в Подмосковье и виллой на озере Комо в Италии. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оценил общую стоимость этих объектов недвижимости более чем в миллиард рублей. Навальный также указал, что Соловьев имеет удостоверение резидента Италии. "Ложь про Россию оплачивают итальянскому резиденту из кармана российских граждан", – заявил оппозиционер.

Владимир Соловьев ведет на государственном телевидении общественно-политические шоу, во время которых критикует и оскорбляет представителей российской оппозиции и лидеров западных стран. Соловьев неоднократно брал интервью у президента России Владимира Путина.

Видеоролик Навального телеведущий пока не прокомментировал.