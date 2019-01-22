Казаки сорвали одиночный пикет ЛГБТ-активиста в Волгограде

22 января в центре Волгограда ЛГБТ-активист Владислав Погорелов проводил одиночный пикет в поддержку геев в Чечне. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Активист раздавал прохожим листовки с информацией о репрессиях представителей ЛГБТ-сообщества в Аргуне и Грозном.

После того, как Погорелов развернул плакат, к нему подошёл полицейский патруль. В его составе были казаки. Один из них, вырвал у активиста плакат. ЛГБТ-активист развернул новый плакат. Тот же казак подошел к Погорелову со спины, вырвал и порвал плакат.

Погорелов обратился к полицейскому с требованием оградить его от действий казака.

Полицейские никак не отреагировали на просьбу пикетирующего. Один из них сообщил, что не может привлечь казака к ответственности, так как плакаты активиста "не представляют никакой ценности".

В декабре казаки в Волгограде также сорвали одиночные пикеты ЛГБТ-активистов. Тогда стоявшие рядом сотрудники полиции также не стали реагировать на происходящее.

В России действует закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Именно на него чаще всего ссылаются власти, которые отказывают в согласовании ЛГБТ-акций из-за расположенных поблизости школ и детских садов.