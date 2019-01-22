В Баку прекратили дело в отношении оппозиционного блогера

В Азербайджане прекращено уголовное дело в отношении оппозиционного блогера Мехмана Гусейнова. С него сняли обвинения в нападении на надзирателя колонии. Об этом сообщает Генпрокуратура страны. Дело закрыли после вмешательства президента Азербайджана Ильхама Алиева. Перед этим к нему обратился сам Гусейнов, а в Баку прошел многотысячный митинг с требованием освободить политзаключенных.

Ранее освободить Гусейнова призывали международные правозащитные организации и Европейский парламент. Там осудили ситуацию с правами человека и преследованием активистов в Азербайджане.

Гусейнов отбывает два года колонии по обвинению в клевете. Заключённый должен выйти на свободу в марте. До ареста он вел блог, в котором рассказывал о коррупции в стране. Новое дело в отношении Гусейнова завели за два месяца до его освобождения. Сам блогер отрицал нападение на надзирателя. В знак протеста он объявлял голодовку.