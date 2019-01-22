США поддержали участников акций протеста в Венесуэле

Вице-президент США Майкл Пенс опубликовал обращение в поддержку участников акций протеста в Венесуэле. Они намечены на среду, 23 января.

От имени президента США Пенс выразил поддержку со стороны Вашингтона активистам. По словам вице-президента, народ Венесуэлы выступил в защиту свободы и против власти действующего президента Николаса Мадуро.

Пенс также напомнил о позиции Белого дома в отношении Каракаса – единственным легитимным органом власти Вашингтон считает Национальную ассамблею, находящуюся под контролем оппозиции.

Акции протеста в столице Венесуэлы начались в понедельник, 21 января, после неудавшейся попытки группы военных устроить мятеж.

Мадуро стал президентом Венесуэлы в 2013 году. Повторно избран на пост главы государства в мае 2018 года. Выборы вызвали протест со стороны США, стран запада и Латинской Америки. Мадуро критикуют за несоблюдение принципов демократии и нарушения прав человека. 15 января парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором. Национальная ассамблея, большинство в которой принадлежит оппозиции, заявила, что считает недействительными все решения, которые принимает глава государства.

В последние годы в Венесуэле продолжается гуманитарный кризис. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов. C 2014 года в стране регулярно вспыхивают уличные протесты против президента.