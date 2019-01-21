Власти Венесуэлы сообщили о подавлении военного мятежа

Власти Венесуэлы рассказали о подавлении в стране военного мятежа. Сообщение об этом размещено на сайте министерства обороны. Согласно тексту, армии удалось принудить к сдаче небольшую группу военнослужащих Национальной гвардии, попытавшихся с оружием в руках спровоцировать волнения среди населения.

Согласно сообщению ведомства, около 3 утра по местному времени (10 утра в Москве), небольшая группа военнослужащих Национальной гвардии взяла в плен капитана, отвечавшего за полицейский участок в западном Каракасе. Мятежники на двух грузовиках уехали в бедный пригород, где захватили оружие в участке национальной гвардии. Они встретили сопротивление и сдались на опорном пункте Национальной гвардии в трёх километрах от президентского дворца Николаса Мадуро в столице Венесуэлы.

За несколько часов до подавления мятежа в социальных сетях была опубликована серия видеороликов, в которых группа хорошо вооружённых национальных гвардейцев заявляла, что они не признают правительство президента Мадуро, сообщает Associated Press. На одном из видео сержант Национальной гвардии призывает граждан Венесуэлы присоединиться к протесту. "Вы просили выйти на улицы, чтобы защитить конституцию, ну вот и мы", — сказал гвардеец.

15 января парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором. Национальная ассамблея, большинство в которой принадлежит оппозиции, заявила, что считает недействительными все решения, которые принимает глава государства.

Мадуро занимает должность президента Венесуэлы с 2013 года. Тогда он выиграл выборы, которые прошли после смерти бывшего лидера страны Уго Чавеса. В последние годы в Венесуэле продолжается гуманитарный кризис. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов. В августе власти Венесуэлы сообщили о предотвращении покушения на Мадуро.

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