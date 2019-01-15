Парламент Венесуэлы объявил Николаса Мадуро узурпатором

Парламент Венесуэлы объявил президента страны Николаса Мадуро узурпатором. Национальная ассамблея, большинство в которой принадлежит оппозиции, считает недействительными все решения, которые принимает глава государства.

Николас Мадуро в очередной раз вступил в должность президента Венесуэлы 10 января. Нынешний президентский срок продлится до 2025 года. Во вторник американский телеканал CNN сообщил, что США рассматривают возможность признания главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо легитимным президентом страны вместо Николаса Мадуро. Источники телеканала также рассказали, что в Вашингтоне не исключают ужесточения санкций против Каракаса. В частности не исключается введение полного эмбарго на венесуэльскую нефть.

Мадуро занимает должность президента Венесуэлы с 2013 года. Тогда он выиграл выборы, которые прошли после смерти бывшего лидера страны Уго Чавеса. Нынешний президент выступает за продолжение экономической политики своего предшественника, которую тот называл "боливарианским социализмом".

США и государства Латинской Америки ранее уже называли Николаса Мадуро узурпатором. Политика критикуют за нарушения прав человека. Кроме того, в Венесуэле не прекращается гуманитарный кризис. В 2018 году экономическое положение Венесуэлы продолжало усугубляться: показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов за год. В большинстве городов наблюдается нехватка товаров повседневного пользования, миллионы людей эмигрировали из страны в поисках работы.