Красовский: полиция ищет источники финансирования фильма "Праздник"

Режиссёр фильма о блокадном Ленинграде "Праздник" Алексей Красовский считает, что его вызывали на допрос в полицию, чтобы найти источники финансирования картины. Об этом он рассказал в эфире телеканала RTVI.

По его словам, создателями фильма интересовались два следователя. Один из них "искал экстремизм-терроризм", а другой "занимается экономическими преступлениями и коррупцией". Красовский отметил, что первый следователь "больше не беспокоит", а второй "продолжает домогаться".

Режиссёр добавил, что проигнорировал вызов на допрос и звонки из полиции. "Пусть приводят силой. Пусть доказывают, что я — преступник", — сказал Красовский.

В 2018 году Алексей Красовский снял комедию "Праздник", действие которой происходит в блокадном Ленинграде. После того, как ещё до премьеры фильм раскритиковали ряд чиновников и общественных организаций, в частности - секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и Российское военно-историческое общество, посчитавшие "Праздник" глумлением над жертвами блокады - режиссёр отказался получать прокатное удостоверение и выложил картину на Youtube. За две недели видео успело собрать более миллиона просмотров. В виде добровольных взносов за просмотр было собрано более 3 миллионов рублей.

20 января фильм "Праздник" был заблокирован администрацией Youtube. Спустя несколько часов YouTube открыл доступ к фильму, объяснив блокировку техническим сбоем.

В декабре стало известно, что петербургская прокуратура проверяет обстоятельства создания фильма. Об итогах проверки не сообщалось.