Активиста "Открытой России" в Пскове арестовали на четверо суток

Псковский городской суд во вторник арестовал активиста движения "Открытая Россия" в Пскове Дмитрия Семеновского на четверо суток за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Активисты штаба Навального, псковского "Яблока" и "Открытой России", которые ранее искали пропавшего Семеновского по отделениям полиции, уверены, что суд неслучайно арестовал его именно на четверо суток: 24 января состоится апелляция по делу ранее арестованного супруга координатора "Открытой России" – гражданского активиста Артёма Милушкина, обвиняемого в сбыте наркотиков. Дмитрий Семеновский тесно общался с семьей Милушкиных и участвовал в акциях "Открытой России" в Пскове.

Двадцатилетний Дмитрий Семеновский сообщил о своем задержании днём 21 января, после чего телефон активиста стал недоступен.

22 января после публикаций в СМИ и официального заявления движения "Открытая Россия" об исчезновении Семеновского областное управление МВД сообщило что "указанный гражданин" является возможным свидетелем организации, подготовки и совершения неких правонарушений. Также в полиции уточнили, что задержанный отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как сообщил брат Дмитрия Семеновского Владислав со ссылкой на источники в печорской полиции, к задержанному применяли силу и заставляли писать нужные показания. По словам источника, вывоз Семеновского из черного хода печорского отделения полиции также был связан с наличием побоев на его лице.