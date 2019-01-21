Полиция пришла 21 января с обысками к активистам "Открытой России" в Ростове-на-Дону и в Казани. Есть информация, что эти обыски связаны с уголовным делом о деятельности "нежелательной организации", заведенном против члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко из Ростова-на-Дону.

Обыски у активистов организации в Ростове-на-Дону и в Казани начались в понедельник рано утром, рассказал в интервью Радио Свобода координатор правозащиты "Открытой России" Алексей Прянишников:

– Примерно с 7 до 8 утра по московскому времени стала поступать информация о том, что с обысками пришли в Ростове-на-Дону к активистам Елене Меньшениной, Анастасии Шевченко, Ольге и Ирине Зениным и Антону Приходько. Тогда же поступила информация о том, что с обыском домой приехали к юристу правозащиты "Открытки" в Казани Эльзе Нисанбековой. Ей предъявили постановление о проведении обыска, выданное одним из ростовских судов. Там указывалось, что данные следственные действия проводятся в рамках уголовного дела в отношении Анастасии Шевченко из Ростова-на-Дону.

​– Насколько эти обыски стали неожиданностью для руководства "Открытой России"?

Все эти действия в отношении активистов движения "Открытая Россия" незаконны

– Любая подобная ситуация неприятна, но не скажу, что она неожиданная, потому что мы, в принципе, за последние два года привыкли к этим ситуациям. Постоянно где-то происходят обыски, наших активистов привлекают к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации.

– Что могло послужить основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Анастасии Шевченко?

– Вообще сама процедура возбуждения уголовного дела по 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной» подразумевает наличие двух вступивших в силу постановлений по делам об административных правонарушений по статье 20.33 КоАП – "Участие в деятельности нежелательной организации". Формально после вступления в силу в течение одного года второго постановления по 20.33 может возбуждаться уголовное дело. Это если говорить о тех основаниях, которые есть у следственных органов. Что касается фактических оснований, ничего пока не могу сказать, что они положили в основу. Мы пока не видели материалов дела. Но я скажу главное: даже в соответствии с этим так называемым законом о нежелательных организациях, который у нас очень много критикуют, все эти действия в отношении активистов движения "Открытая Россия" незаконны. Потому что главным критерием для отнесения организации к нежелательным является то, что эта организация иностранная. А движение "Открытая Россия" является общественным объединением, которое действует в соответствии с Федеральным законом № 82. Оно действует на территории РФ, имеет орган управления на территории РФ и никаким образом не связано с некими нежелательными организациями, которые были внесены в реестр Минюста в апреле 2017 года. Мы уже неоднократно эту позицию объявляли и не устаем ее повторять. Поэтому всё это не имеет никакого отношения к закону, пусть даже к такому абсурдному и репрессивному, каким является этот так называемый закон о нежелательных организациях.

– Получается, ростовские активисты уже привлекались к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации?

– Да, среди них Анастасия Шеченко (у нее два постановления по 20.33 КОАП), Елена Меньшинина, сестры Зенины и Николай Кладовой (у них по одному постановлению).

– Можно ли предположить, что именно в Ростове-на-Дону у "Открытой России" было больше неприятностей, чем в других регионах?

– Я бы так не сказал. Есть у нас регионы, в которых абсолютное количество подобных дел больше. Например, в Чувашии 14-15 дел на сегодняшний момент есть, причем, в отношении меньшего количества людей. Там есть люди, у которых и по четыре, и по шесть административных дел. Например, активист Юрий Сидоров подарил букет желтых тюльпанов главе Законодательного собрания Чувашии. Об этом было написано на всевозможных ресурсах "Открытой России". И вот этого активиста привлекли к ответственности по статье 20.33. Берут какие-то конкретные акции, которые проводятся "Открытой Россией", и на всех активистов, которые в этих акциях участвовали, вешается ярлык.

​– Как вы полагаете, почему законодательство о нежелательных организациях сейчас так активно отрабатывается именно на региональных штабах "Открытой России"?

– По всей видимости, режим и люди на местах, которые на него работают, правоохранительные структуры, видят для себя угрозу в общественной деятельности, которую ведет движение "Открытая Россия". Оно постоянно проводит акции оппозиционного толка, говорит о проблемах, связанных с социально-экономическим положением в стране, в конкретных регионах, о проблемах, которые связаны с негативными действиями органов власти как федеральных, так и местных. Ну, в общем, закономерная реакция.

– Насколько все это давление мешает общественно-политической деятельности "Открытой России"?

– Безусловно, это отвлекает, а людей держит в напряжении. Достаточно много сил приходится тратить на защиту активистов. Но несмотря на весь этот пресс, нам удается ситуацию держать под контролем, – рассказал координатор правозащиты "Открытки" Алексей Прянишников.

Руководитель Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков отметил на своей странице в Фейсбуке, что уголовное дело по статье 284.1 УК РФ – «осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной» – заведено в стране впервые. Павел Чиков также обратил внимание на то, что в Ростове-на-Дону также расследовалось единственное в России уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента - в отношении главы организации "Женщины Дона" – Валентины Череватенко.

В интервью Радио Свобода Павел Чиков пояснил, что завести уголовное дело по статье о деятельности нежелательной организации в отношении активистки «Открытой России» стало возможным из-за того, что на нее уже заводились аналогичные административные дела.

Практика показывает, что прецедент создать довольно трудно

– Для привлечения к уголовной ответственности по этой статье необходимо, чтобы подозреваемый и обвиняемый в течение года до этого привлекался дважды к административной ответственности по этой же статье КоАП. Грубо говоря, для уголовной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации существует административная преюдиция. Если проанализировать эту практику, то станет понятно, что в стране, кроме как представителей "Открытой России", к административной ответственности по такой статье не привлекался никто. А активисты "Открытой России" привлекались несколько десятков раз за последние три годы. Грубо говоря, юридические основания для возбуждения уголовного дела по этой статье были только в отношении активистов "Открытой России", потому что только они создают достаточные формальные основания для этого.

– Какими последствиями грозит эта уголовная статья?

– Это преступление средней тяжести, наказывается лишением свободы от 2 до 6 лет. Предусмотрены альтернативные виды наказания – штраф, обязательные работы и так далее. Строго говоря, по этой статье можно обвиняемого содержать под стражей и, соответственно, все вытекающие из уголовного преследования юридические последствия, которые могут быть, тоже возможны. Но пока говорить об этом явно преждевременно, потому что дело только возбуждено. Но практика показывает, что прецедент создать довольно трудно, в частности, этого не удалось сделать по другой статье "злостное неисполнение обязанностей иностранного агента". Дело по этой статье тоже было возбуждено и расследовалось в Ростовской области – в отношении руководителя правозащитной организации союз "Женщины Дона" Валентины Череватенко. Но после года уголовного преследования дело было прекращено за отсутствием состава преступления, то есть с правом на реабилитацию и со всеми извинениями прокурора за незаконное уголовное преследование. Поэтому каковы риски для активистов "Открытой России", говорить пока рано. Но это серьезный сигнал о возможных уголовных делах в отношении них в других регионах страны.

– Представители "Открытой России" считают, что законодательство о нежелательных организациях применяется в отношении их активистов незаконно.

– В перечень нежелательных организаций Минюста включены, кажется, две организации – Open Russia и "Открытая Россия", которые зарегистрированы в Великобритании. Насколько я понимаю, позиция "Открытой России" заключается в том, что её активисты являются представителями российской организации, действующей без образования юридического лица. Это их правовая позиция. Но пока она не находила признания в судах по административным делам, – пояснил юрист Павел Чиков.

В настоящее время в России признана "нежелательной" деятельность 15 организаций. За сотрудничество с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность. В их числе "Национальный фонд в поддержку демократии", "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию", "Институт Открытое Общество", а также зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Генпрокуратура России заявляла, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ Медиа".

Деятельность нежелательной организации – не единственное уголовное преступление, которое на сегодняшний день вменяют региональным активистам "Открытой России". 18 января суд отправил под домашний арест координатора псковского штаба организации Лию Милушкину. А её муж – активист штаба Алексея Навального Артем Милушкин – был помещен в следственный изолятор. Семейную пару обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере. На заседании суда следователь заявил, что у Милушкина был найден амфетамин. Супруги вину не признали и в знак протеста объявили голодовку. Они считают, что их арест является политической травлей и запугиванием, а наркотики были им подброшены с целью провокации.