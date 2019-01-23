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Лицом к событию

Курильский зуд прошел?

Встреча В.Путина и С.Абэ в Кремле 22 января 2019

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Рейтинг Путина упал. Кризис доверия - не время для сделки с Японией? Обсуждают Валерий Соловей, Георгий Кунадзе

Встреча в Кремле президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ 22 января завершилась выходом глав государств к прессе с общими словами о заинтересованности в подписании мирного договора двух стран.

Поняли ли в Кремле: налицо кризис доверия к власти. Рейтинги президента России упали. Растут протестные настроения в связи с ростом налогов, цен, платежей. Кремль увидел, что это неподходящее время для курильской сделки с Японией? Или же только взята пауза и делается попытка прорвать единый санкционный фронт Запада?

Наступила ли эпоха ограниченных возможностей президента Путина? Обсуждают профессор МГИМО Валерий Соловей, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Георгий Кунадзе.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 23 января в 19:05

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