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В Москве у посольства Японии задержали противников передачи Курил

Владимир Путин и Синдзо Абэ

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У посольства Японии в Москве во вторник задержаны 11 человек, которые выступают против передачи Курильских островов. Об этом сообщает портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на лидера "Левого Фронта" Сергея Удальцова. Он уточнил, что у посольства проходит встреча с депутатами. По словам Удальцова, полиция начала отбирать плакаты у её участников.

Во вторник должны состояться переговоры премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне в пресс-службе Кремля заявили, что от Японии пока не поступало официальных предложений об условиях заключения мирного договора с Россией. Перед этим в японской прессе появилась информация о том, что Абэ рассматривает возможность заключить мирный договор с Россией, при котором его стране перейдёт часть Южных Курил – острова Шикотан и архипелаг Хабомаи.

14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров в Москве со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что российский суверенитет над Курильскими островами не обсуждается.

В воскресенье в Москве и других городах России прошли акции против передачи южных Курил Японии, организованные рядом левых и националистических оргазаций.

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