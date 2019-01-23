Свидетель рассказал в суде об обналичивании денег "Седьмой студии"

Свидетель обвинения по делу "Седьмой студии", которое рассматривается в Мещанском суде Москвы, рассказал детали схемы обналичивания бюджетных средств. Он утверждал, что делал это по просьбе руководства компании.

Продюсер и индивидуальный предприниматель Валерий Синельников заявил в суде, что находясь в Санкт-Петербурге, получал средства на личный расчетный счет, обналичивал их и привозил в Москву, где передавал бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой. По его словам, по такой же схеме он один раз работал с "Гоголь-центром".

Как рассказал Синельников, в октябре 2011 года Масляева пригласила его на премьеру постановки "Ария" и познакомила с генеральным директором студии Юрием Итиным. В ходе разговора "один на один" в кабинете Интина, как утверждает Синельников, ему предложили заключать фиктивные договоры и обналичивать деньги.

Предположительно, по словам Синельникова, таким образом, он обналичил 25 миллионов рублей. Он добавил, что не выполнял другой работы для "Седьмой студии". Ранее на заседании суда сообщалось, что Валерий Синельников был одним из подрядчиков, с которым заключались договоры, например, на изготовление декораций.

На суде Синельников сказал, что с режиссёром Кириллом Серебренниковым, лично не был знаком. Он знал только бухгалтера Нину Масляеву, директора Юрия Итина и продюсера Алексея Малобродского.

Ранее Малобродский показал на допросах в суде, что "Седьмая студия" с Синельниковым никаких дел не вела, а Масляева, скорее всего, сама с его помощью похищала деньги.

Сотрудников театральной "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Екатерину Воронову, Софью Апфельбаум и Нину Масляеву обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 годах.​ Все обвиняемые, кроме Масляевой, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным.

По словам Серебренникова, все обналиченные деньги строго учитывались и уходили на зарплаты, реквизит и декорации, в то время как следствие настаивает, что они были похищены..