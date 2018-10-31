Против "ВКонтакте" подали иск за передачу данных "Центру Э"

Сторонница оппозиционера Алексея Навального Лилия Чанышева подала иск к социальной сети "ВКонтакте", обвинив ее администрацию в разглашении личных данных пользователя и передаче их правоохранительным органам.

Издание "Проект" сообщает, что обращение Чанышевой – первый в России иск к социальной сети "ВКонтакте", связанный с ее сотрудничеством с властями. Активистка требует признать действия администрации соцсети незаконными, а также присудить ей компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Иск был подан 30 октября в Смольнинский суд Санкт-Петербурга.

Лилия Чанышева возглавляет штаб Навального в Уфе. 18 января местный центр по противодействию экстремизму запросил у "ВКонтакте" данные ее страницы, а также других администраторов группы оппозиционера. Администрация соцсети передала их правоохранительным органам 30 января.

В запросе "Центра Э" не было ссылок на проверку или расследование уголовного дела. Они являются необходимым условием применения закона "о полиции" и "об оперативно-розыскной деятельности", на который ссылались в МВД. Передача данных о странице Чанышевой является нарушением закона, заявил юрист правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов.