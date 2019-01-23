Суд арестовал обвиняемого в угоне рейса Сургут – Москва

Ханты-Мансийский районный суд арестовал на два месяца Павла Шаповалова – пассажира рейса "Аэрофлота" Сургут - Москва, который 22 января потребовал направить самолет в Афганистан. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". Шаповалову вменяют угон воздушного судна с угрозой применения насилия. Эта статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видеозапись допроса Шаповалова, который накануне потребовал изменить маршрут полета. В ведомстве сообщили, что по результатам медицинского освидетельствования в крови пассажира не нашли следов алкоголя или наркотиков. При этом ранее следователи утверждали, что Шаповалов был пьян.

Старшая бортпроводница рейса заявляла, что пассажир угрожал применить оружие, но не показывал его. Сам Шаповалов на допросе заявил, что не проносил на борт оружие и не принимал наркотики. Не обнаружили оружия и сотрудники правоохранительных органов, которые накануне взяли самолет штурмом в аэропорту Ханты-Мансийска. Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал.