Дело Кристенсена. Антон Чивчалов – о судилище за веру

23 января прокуратура Орловской области потребовала приговорить подданного Дании Денниса Кристенсена к тюремному заключению сроком в 6,5 лет в колонии общего режима. Причина только в том, что датчанин исповедует религию Свидетелей Иеговы – как почти 15 тысяч его соотечественников, включая родителей Кристенсена.

С мая прошлого года Кристенсен содержится в следственном изоляторе города Орёл по обвинению в экстремизме на религиозной почве. За это время он представал перед судом десятки раз, и вот на этой неделе слушания вступили в завершающую фазу. Более чем за год не удалось установить ни одного потерпевшего от "экстремизма" подсудимого, при прослушивании телефона Кристенсена не обнаружилось слов ненависти или вражды, зато следствие и ФСБ собрали массу "улик" о том, как он открывал калитку, убирал снег или приветствовал людей.

Что известно об этом человеке и его деле, которое многие наблюдатели называют эталоном абсурда? Кристенсен родился в 1972 году, в 1991-м окончил курсы плотницкого дела, затем получил диплом Высшей школы ремесленников. В 1995-м приехал в Петербург, чтобы в качестве волонтера помогать в строительстве религиозного центра Свидетелей Иеговы. Сегодня этот комплекс конфискован российским государством, апелляция уже принята к рассмотрению Европейским судом по правам человека. В 2002-м Кристенсен женился на россиянке Ирине и решил остаться в России. В 2008 году семья переехала в Орёл.

На Орловщине датчанин продолжил работать в сфере строительных и монтажных работ как индивидуальный предприниматель. Он никогда не был "иностранным миссионером", как это представляет следствие. Никогда не был "руководителем" местных Свидетелей Иеговы, зато активно занимался благоустройством города: бесплатно строил детскую площадку, участвовал в городских субботниках. Спустя несколько дней после ареста Кристенсена власти Орла наградили местных Свидетелей Иеговы за помощь в уборке мусора.

Сегодня этот образцовый горожанин, семьянин и общественник находится в СИЗО, и ему грозит тюремное заключение по статье об организации деятельности экстремистского сообщества. В некотором смысле дело является прецедентным: Кристенсен стал первым верующим из сообщества Свидетелей Иеговы, который оказался в современной России за решеткой. Высока вероятность, что он станет первым, кто получит обвинительный приговор с реальным сроком заключения. В этом случае аналогичные приговоры могут вынести десяткам других верующих, которые ожидают своей участи в изоляторах и в условиях домашнего ареста в разных городах страны. И это несмотря на то, что даже Владимир Путин не понимает, за что власти ополчились на Свидетелей Иеговы.

В интервью BBC датчанин рассказал, что ему предлагали признать вину взамен на относительно легкий приговор в 3,5 года. Он отказался, и тогда сотрудник ФСБ Михаил Поляков пообещал ему максимум, десять лет за решёткой. "Несправедливо, что они уже заранее решили, чем должен закончиться судебный процесс", – сетует Кристенсен. Его жена Ирина добавляет, что все это российские верующие уже проходили в годы советской власти: "Даже сроки те же самые – тогда давали десять лет, и сейчас десять лет. Один в один. Просто статья другая. Там ты враг народа считался, а здесь экстремист".

Ближайшие дни поставят диагноз правоохранительной системе России и ее хрупким государственно-конфессиональным отношениям

Формулировка обвинения выглядит вполне анекдотично: по версии следствия, Кристенсен "возглавляет местную религиозную организацию Свидетелей Иеговы в Орле", но факт в том, что он никогда не был членом ни этой, ни каких-либо других МРО, что доказывается выписками из органов юстиции. Более того, он и не мог быть ее членом, поскольку он иностранец, а устав МРО прямо говорит, что членами могут быть только граждане России. Понимая это, обвинение утверждает, что он был "фактическим руководителем МРО". Но возникает другой вопрос: как можно руководить тем, чего нет? МРО "Свидетели Иеговы – Орел" было ликвидировано судом еще в 2016 году. Выходит, что человека обвиняют в руководстве несуществующей организацией.

Это дело должно было быть закрыто с самого начала, поскольку основано на цепочке недоразумений. Но судебный процесс продолжается, а претензии к обвиняемому связаны с его личными религиозными убеждениями как физического лица, право иметь которые защищено статьей 28 Конституции РФ. Суд, кстати, внимательно изучает содержимое компьютера Кристенсена, цифровых носителей, бумажных заметок, так что создается впечатление: следствие интересуют религиозные убеждения обвиняемого, а не его предполагаемые преступления.

В деле есть такие занимательные персонажи, как православный богослов Олег Курдюмов, который встречался с Кристенсеном, имитируя научный интерес, записывал разговоры на диктофон и затем передавал их ФСБ. Также он около десяти раз присутствовал на богослужениях Свидетелей Иеговы. Но в итоге даже Курдюмов показал на допросах, что богослужения проходили мирно и не представляли никакой угрозы для общества: верующие пели песни, молились, слушали лекции и обсуждали Библию. В разговорах с датчанином Курдюмов пытался спровоцировать его на признание о том, что он хочет бежать из России (и потому его нужно задержать), но и это не получилось: Кристенсен ясно дал понять, что хочет остаться в стране.

В начале 2017 года в течение нескольких месяцев велась прослушка телефонных разговоров Кристенсена, в отдельных случаях за ним следили. Результат: ни одного факта оскорбления чувств, финансовых махинаций, мошенничества, распространения запрещенной литературы. Лжесвидетель Курдюмов упоминал якобы разрушенные семьи из числа сторонников Свидетелей Иеговы, случаи отказов от переливания крови, но не привел ни одного факта, когда кто-либо пострадал от таких действий. Несмотря на отсутствие доказательств, суд упорно отказывается изменить Кристенсену меру пресечения даже на домашний арест.

В своем последнем слове Кристенсен еще раз повторил, что не занимался ничем противозаконным, не возбуждал вражду, не был членом МРО или "руководителем орловской ячейки". Он приехал в Орел, когда в городе уже действовали два собрания Свидетелей Иеговы. Ведь верующие собираются по собственной инициативе и на частных квартирах только потому, что Христос сказал: "Где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них". Кристенсен сослался на слова участкового полиции, который подтвердил, что даже после ликвидации по решению Верховного суда организации Свидетелей Иеговы как юридического лица верующие сохраняли право на религиозную деятельность, и она никак не связана с МРО. Власти пытаются наугад ловить и сажать отдельных верующих.

"Мемориал" признал Денниса Кристенсена политзаключенным, международная организация Human Rights Watch – узником совести. Аналогичный статус он имеет и по версии Комиссии США по международной религиозной свободе. 20 июня 2018-го Совет по правам человека при Президенте России упомянул дело Кристенсена в своем заявлении, где говорится: "Обвинения граждан в том, что они совместно читают Библию и молятся Богу, интерпретируются как "продолжение деятельности экстремистской организации". Совет считает, что такое толкование не соответствует правовой позиции Верховного суда Российской Федерации… Это не может не вызывать беспокойства, поскольку уголовные преследования и аресты приобрели системный характер. Ситуация вызывает ассоциации с советским периодом, когда "Свидетели Иеговы" подвергались необоснованным репрессиям по признаку вероисповедания".

Ближайшие дни поставят диагноз правоохранительной системе России и ее хрупким государственно-конфессиональным отношениям. Мы узнаем ответ на вопрос: может ли мирный, законопослушный гражданин, платящий налоги и получающий благодарности от властей за благотворительную деятельность, сесть в тюрьму на несколько лет только из-за своих религиозных взглядов? Сейчас всё идет к тому, что ответ на этот вопрос окажется положительным. Убежден, что никто в российском обществе от этого не выиграет, в том числе те, кто сегодня активно ратуют за обвинительный приговор. Российская и советская история свидетельствует о том, что вдохновители репрессий могут сами превратиться в их жертв.

Антон Чивчалов – журналист, переводчик, блогер

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