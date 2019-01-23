Прокуратура запросила для лидера "Свидетелей Иеговы" 6,5 лет колонии

В суде города Орёл гособвинение попросило приговорить гражданина Дании Денниса Кристенсена, которого следствие считает лидером местной общины "Свидетелей Иеговы", к шести с половиной годам лишения свободы.

Кристенсена обвиняют в организации деятельности организации, признанной судом экстремистской. По версии следствия, он распоряжался имуществом "Свидетелей Иеговы", организовывал сбор денег и распространял религиозную литературу, чтобы привлечь новых адептов. Общая сумма денег, собранных Кристенсеном, составила почти 64 тысячи рублей.

Сам датчанин рассказал русской службе "Би-би-си", что сотрудники ФСБ уговаривали его полностью признать вину, обещая взамен вдвое сократить срок заключения. По словам Кристенсена, когда он отказался, сотрудник ФСБ Михаил Поляков пообещал ему максимальное наказание — 10 лет колонии.

В воскресенье же сотрудники ФСБ провели массовые обыски у членов "Свидетелей Иеговы" в Южно-Сахалинске, Невельске и поселке Ноглики Сахалинской области.

Как сообщили в религиозной организации, утром сотрудники спецслужбы штурмовали квартиру 47-летнего Александра Рындина, у которого были гости. Его ударили в лицо и повалили на пол.

После обыска, который продолжался пять часов, мужчину увезли на допрос в ФСБ вместе с 14-летним сыном, которого в итоге расспрашивали с понятыми, учителями из его школы и двумя сотрудниками спецназа. Гостей же, включая 80-летнюю женщину, увезли для обысков в их квартирах, после чего тоже допросили. У задержанных были изъяты электронные устройства, книги, фотографии и даже поздравительная открытка для молодоженов с надписью: "Будьте примером в любви и верности Иегове и друг другу".

В декабре на жителя Невельска, 57-летнего Сергея Кулакова, завели уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. По версии следствия он руководил "религиозной группой, состоящей из исповедующих веру Свидетелей Иеговы жителей города".