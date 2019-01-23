Прокуратура запросила для лидера "Свидетелей Иеговы" 6,5 лет колонии

В суде города Орёл гособвинение попросило приговорить гражданина Дании Денниса Кристенсена, которого следствие считает лидером местной общины "Свидетелей Иеговы", к шести с половиной годам лишения свободы.
Кристенсена обвиняют в организации деятельности организации, признанной судом экстремистской. По версии следствия, он распоряжался имуществом "Свидетелей Иеговы", организовывал сбор денег и распространял религиозную литературу, чтобы привлечь новых адептов. Общая сумма денег, собранных Кристенсеном, составила почти 64 тысячи рублей.
Сам датчанин рассказал русской службе "Би-би-си", что сотрудники ФСБ уговаривали его полностью признать вину, обещая взамен вдвое сократить срок заключения. По словам Кристенсена, когда он отказался, сотрудник ФСБ Михаил Поляков пообещал ему максимальное наказание — 10 лет колонии.
В воскресенье же сотрудники ФСБ провели массовые обыски у членов "Свидетелей Иеговы" в Южно-Сахалинске, Невельске и поселке Ноглики Сахалинской области.
Как сообщили в религиозной организации, утром сотрудники спецслужбы штурмовали квартиру 47-летнего Александра Рындина, у которого были гости. Его ударили в лицо и повалили на пол.
После обыска, который продолжался пять часов, мужчину увезли на допрос в ФСБ вместе с 14-летним сыном, которого в итоге расспрашивали с понятыми, учителями из его школы и двумя сотрудниками спецназа. Гостей же, включая 80-летнюю женщину, увезли для обысков в их квартирах, после чего тоже допросили. У задержанных были изъяты электронные устройства, книги, фотографии и даже поздравительная открытка для молодоженов с надписью: "Будьте примером в любви и верности Иегове и друг другу".
В декабре на жителя Невельска, 57-летнего Сергея Кулакова, завели уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. По версии следствия он руководил "религиозной группой, состоящей из исповедующих веру Свидетелей Иеговы жителей города".
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской. При этом, как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
- В международных инстанциях правительство России неоднократно заявляло, что решения российских судов о ликвидации и запрете организаций "Свидетелей Иеговы" "не содержат ограничения или запрета исповедовать индивидуально вышеуказанное учение". Тем не менее, со времени запрета в России более 60 последователей учения подверглись уголовному преследованию. Почти всех арестованных обвиняют по статье "Организация деятельности экстремистской организации". За 2018 год российские власти провели в квартирах и домах, где проживают члены "Свидетелей Иеговы", 269 обысков.
- В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание "Свидетелей Иеговы" экстремистами "чушью". Он отметил, что власть должна одинаково относиться к представителям всех религий и не зачислять их в "какие‑то там деструктивные организации". "Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю", - заявил тогда президент.
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