Глава Читы и городской думы Анатолий Михалёв ушел в отставку

Глава Читы, председатель городской думы Анатолий Михалёв ушёл в отставку, сообщает ТАСС.

На заседании комитета по социальной политике и местному самоуправлению Михалйв объявил, что покидает пост "в связи с личными обстоятельствами", а ранее он не хотел обсуждать этот вопрос, "чтобы ситуация с руководством в городе не вышла из-под контроля".

В пресс-службе забайкальского правительства сообщили, что в четверг утром Михалёв встретился с врио губернатора края Александром Осиповым, но подробности встречи не раскрыли.

В начале ноября в Чите десятки жителей вышли на митинг с требованием отставки Анатолия Михалёва. Участники акции протеста назвали чиновника "позорным гражданином" и заявили о том, что добиваются ухода Михалёва из администрации, а также снижения цен на проезд в общественном транспорте и стоимости бензина. По словам протестующих, сотрудники администрации Читы защищают не граждан города, а "закон уголовной власти".

Михалёв 13 лет был мэром Читы, а в 2014 году стал главой городского округа. Одно из самых скандальных его высказываний связано с бездомными: "К сожалению, мы не имеем лицензии на отстрел бомжей, а других законных способов справиться с ними сегодня нет".