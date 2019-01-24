Московский городской суд увеличил до трёх лет срок лишения свободы бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову по делу хищении денег, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

По данным ТАСС, суд также увеличил с трёхсот тысяч до миллиона рублей сумму штрафа, назначенного бывшему чиновнику.

Ужесточить приговор требовала Генеральная прокуратура. Обвинение просило о новом рассмотрении дела и пятилетнем сроке наказания. В декабре 2018 года Верховный суд России удовлетворил кассационную жалобу ведомства.

Из назначенного сегодня срока Пирумову предстоит отбыть около шести месяцев, так как суд пересчитал ему время нахождения под стражей по закону "день за полтора", пояснил адвокат. При этом сам бывший чиновник сейчас находится в СИЗО по другому обвинению.