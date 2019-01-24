Московский городской суд увеличил до трёх лет срок лишения свободы бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову по делу хищении денег, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.
По данным ТАСС, суд также увеличил с трёхсот тысяч до миллиона рублей сумму штрафа, назначенного бывшему чиновнику.
Ужесточить приговор требовала Генеральная прокуратура. Обвинение просило о новом рассмотрении дела и пятилетнем сроке наказания. В декабре 2018 года Верховный суд России удовлетворил кассационную жалобу ведомства.
Из назначенного сегодня срока Пирумову предстоит отбыть около шести месяцев, так как суд пересчитал ему время нахождения под стражей по закону "день за полтора", пояснил адвокат. При этом сам бывший чиновник сейчас находится в СИЗО по другому обвинению.
- Осенью 2017 года Пирумов был осуждён на полтора года лишения свободы и освобождён в зале суда, так как уже отбыл этот срок в следственном изоляторе.
- Следствие тогда утверждало, что Пирумов и другие обвиняемые по так называемому "делу реставраторов" с 2012 года похитили 100 миллионов рублей при заключении контрактов на выполнение реставрационных работ в Эрмитаже, Новодевичьем монастыре и других объектах. Все обвиняемые признали вину.
- В мае 2018 года Пирумов был арестован по новому делу – о хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. По этому делу он вину не признает.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.