В Дублине хотят партнёрства с Северной Ирландией и при "жестком Брекзите"

Премьер-министр Ирландии заявил, что британский регион Северная Ирландия должен сохранить хорошие отногения с Дублином вне зависимости от исхода Брекзита. Лео Варадкар в интервью телеканалу Euronews высказался против жёсткой границы и выступил за тесную согласованность Северной Ирландии и республики Ирландия в рыночных и таможенных вопросах.



Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. Страны ЕС одобрили соглашение о Брекзите на саммите в ноябре прошлого года, однако документ не прошёл голосование в британском парламенте. Отказ от предложенной премьером Британии Терезой Мэй стратегии может привести к тому, что Соединённое Королевство покинет Евросоюз без сделки.

Так называемый "жёсткий Брекзит", вероятно, приведёт к тому, что между британским регионом Северная Ирландия и республикой Ирландия, входящей в ЕС, появится пограничная и таможенная инфраструктура. Это может привести к волнениям, поскольку у многих жителей Британии на границе с республикой Ирландия есть ирландское гражданство.



В Северной Ирландии до конца двадцатого века периодически возгорали конфликты между католиками и протестантами региона. Первые в подавляющем большинстве выступают за присоединение провинции к Ирландской республике, протестанты же – за сохранение в составе Объединённого Королевства. Уровень напряжения между этими группами значительно снизился после подписания Соглашения страстной пятницы в 1997 году и открытия границ между республикой и королевстом.