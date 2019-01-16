The Times: Евросоюз готов отложить Брекзит до 2020 года

Евросоюз готов отложить Брекзит до 2020 года из-за неопределённости вокруг условий соглашения о выходе Соединённого Королевства из ЕС. Об этом в среду пишет газета The Times. Согласно существующим договорённостям, Великобритания покинет Евросоюз 29 марта. Страны ЕС одобрили соглашение о Брекзите в ноябре прошлого года, но документ не прошёл голосование в британском парламенте.

После провала инициативы премьер-министра Терезы Мэй в Палате общин главе британского правительства грозит отставка. Лидер британской оппозиционной партии Лейбористов Джереми Корбин внёс в парламент предложение о выражении вотума недоверия правительству Соединённого Королевства. Если Тереза Мэй не выдержит голосования о вотуме доверия, в Соединённом Королевстве пройдёт досрочное голосование.

Предложенное Терезой Мэй соглашение о Брекзите предусматривает, что Великобритания выйдет из ЕС, однако сохранит с ним тесные связи, причем по ряду вопросов Британии и после выхода из Евросоюза придется следовать его нормам и решениям.

Критики документа утверждают, что по условиям соглашения Британия окажется в положении "вассального" государства, поскольку ей придётся, не будучи членом ЕС, подчиняться ряду его правил. Если соглашения по Брекзиту достичь не удастся, то Великобритания может выйти из Евросоюза и без него.