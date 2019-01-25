В нескольких регионах России проходят стихийные забастовки дальнобойщиков. Они протестуют против низких тарифов на перевозку зерна. О критической ситуации с перевозкой зерна ассоциации грузового автомобильного транспорта на прошлой неделе сообщила в письмах президенту Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, главам министерств сельского хозяйства и транспорта. В забастовках по стране могут участвовать до 70 процентов водителей, возящих зерно, пишет газета "Коммерсантъ".

Акции против низких тарифов на отгрузку зерна прошли в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Участники не пропускают транспорт на перегрузочные терминалы и призывают других водителей присоединиться к протестам.

По оценке "Грузавтотранса", в забастовках в целом по стране участвует 60–70 процентов всех перевозчиков зерна. Координатор проектов ассоциации "Дальнобойщик" Валерий Войтко считает, что около 70 процентов водителей недовольны сложившейся ситуацией, но "бастуют не все".

В январе участники рынка перевозок сельхозпродукции жаловались, что вынуждены работать с постоянным перегрузом. Это приводит к повреждению машин и постоянному риску штрафов.

В феврале российские дальнобойщики планируют выдвинуть протестные требования против введения в России системы весогабаритного контроля, рассказал "Ведомостям" координатор протестов водителей Андрей Бажутин. Водители считают, что новая система направлена только на штрафы и не даёт им возможности быстро исправить перевес. Компенсацию за их возможные операторам системы будет выплачивать государство.

С 2019 года дальнобойщики потеряли право на налоговый вычет, компенсирующий их расходы на оплату "Платона" за проезд по федеральным трассам. Введение этой системы вызвало в 2015 году массовые протесты дальнобойщиков по всей стране.