Обвиняемый по делу крымско-татарского батальона получил 10,5 лет

Суд в аннексированном Россией Крыму приговорил местного жителя к десяти с половиной годам колонии. 24-летнего Февзи Саганджи обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании. Таковым российские власти на полуострове считают добровольческий крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана.
Саганджи задержали в апреле. По версии следствия, он с января 2016 по сентябрь 2017 года "принимал активное участие в деятельности батальона, пройдя курсы стрелково-огневой, рукопашной и минно-взрывной подготовки". Обвиняемый также поддерживал цели батальона, в частности – блокаду полуострова и его возвращение в состав Украины, заявили в ФСБ России.
- В конце прошлой недели российское ведомство отчиталось о задержании другого участника батальона имени Челебиджихана. Эдема Кадырова арестовали по делу об участии в незаконном вооружённом формировании. Обвиняемого называют охранником лидера батальона Ленура Ислямова.
- Батальон имени Номана Челебиджихана – добровольческое объединение, созданное в 2014 году преимущественно из крымских татар для охраны приграничных с Крымом районов. Его участники обвиняются в энергетической блокаде аннексированного полуострова осенью 2015 года. Сотрудники ФСБ в Крыму регулярно задерживают крымских татар по обвинению в принадлежности к отряду.
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