Обвиняемый по делу крымско-татарского батальона получил 10,5 лет

Суд в аннексированном Россией Крыму приговорил местного жителя к десяти с половиной годам колонии. 24-летнего Февзи Саганджи обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании. Таковым российские власти на полуострове считают добровольческий крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана.

Саганджи задержали в апреле. По версии следствия, он с января 2016 по сентябрь 2017 года "принимал активное участие в деятельности батальона, пройдя курсы стрелково-огневой, рукопашной и минно-взрывной подготовки". Обвиняемый также поддерживал цели батальона, в частности – блокаду полуострова и его возвращение в состав Украины, заявили в ФСБ России.