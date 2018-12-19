ФСБ отчиталась о задержании участника крымского-татарского батальона

В аннексированном Россией Крыму задержан участника батальона имени Номана Челебиджихана, который якобы прятал в тайнике 12 килограмм тратила и 200 боевых патронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

Следователи считают, что 57-летний задержанный был участником вооруженного формирования и собирался "совершить противоправные действия на территории полуострова". Ему предъявлено обвинение в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Российские государственные структуры, в том числе подразделения ФСБ, работают в Крыму с момента его аннексии в марте 2014 года. Международное сообщество не признает российскую юрисдикцию на полуострове. После аннексии полуострова российские власти неоднократно проводили обыски у гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения и крымских мусульман. В отношении некоторых из них заведены уголовные дела по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов.