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Amnesty International признала активистку "Открытой России" узницей совести

Активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко

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Международная правозащитная организация Amnesty International признала отправленную под домашний арест активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко узницей совести и призвала власти немедленно её освободить.

С аналогичным заявлением выступили правозащитники из Human Rights Watch, которые назвали арест активистки "грубым нарушением" свободы граждан создавать союзы и объединения.

В сообщении Amnesty International арест Шевченко назван "тревожным прецедентом". По мнению правозащитников, эти действия могут повлечь за собой преследования активистов "Открытой России" по всей стране.

В Human Rights Watch считают, что единственная цель преследования Шевченко – запугать активистов, которые расследуют факты коррупции и нарушений прав человека в России.

Анастасия Шевченко была задержана правоохранительными органами 21 января. Два дня спустя суд в Ростове-на-Дону отправил её под домашний арест по обвинению в участии в "нежелательной" организации. Активистке грозит до десяти лет лишения свободы в колонии.

  • В настоящее время в России признана "нежелательной" деятельность 15 организаций, за сотрудничество с которыми предусмотрена административная и уголовная ответственность. В их числе – зарегистрированные в Великобритании структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia).
  • "Открытая Россия", активисткой которой является Шевченко - российское общественное движение, основанное Михаилом Ходорковским. Оно организационно не связано со структурами, внесёнными в список "нежелательных". Генпрокуратура России ранее заявляла, что у неё нет претензий к работе российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ Медиа".

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