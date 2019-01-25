Международная правозащитная организация Amnesty International признала отправленную под домашний арест активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко узницей совести и призвала власти немедленно её освободить.

С аналогичным заявлением выступили правозащитники из Human Rights Watch, которые назвали арест активистки "грубым нарушением" свободы граждан создавать союзы и объединения.

В сообщении Amnesty International арест Шевченко назван "тревожным прецедентом". По мнению правозащитников, эти действия могут повлечь за собой преследования активистов "Открытой России" по всей стране.

В Human Rights Watch считают, что единственная цель преследования Шевченко – запугать активистов, которые расследуют факты коррупции и нарушений прав человека в России.

Анастасия Шевченко была задержана правоохранительными органами 21 января. Два дня спустя суд в Ростове-на-Дону отправил её под домашний арест по обвинению в участии в "нежелательной" организации. Активистке грозит до десяти лет лишения свободы в колонии.