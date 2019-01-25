Суд в Крыму отказал Балуху в условно-досрочном освобождении

Керченский городской суд в аннексированном Крыму отказался условно-досрочно освободить украинского активиста Владимира Балуха, осуждённого по обвинению в незаконном хранении оружия и в дестабилизации работы СИЗО, передаёт "Крым. Реалии". Сообщается, что Владимир Балух не участвовал в судебном заседании.

Представитель прокуратуры Крыма Геннадий Трофимов мотивировал отказ в условно-досрочном освобождении тем, что за время нахождения Балуха в СИЗО были зафиксированы многочисленные нарушения с его стороны.

Адвокат Тарас Омельченко в ответ заявил, что нарушения были зафикисрованы лишь во время пребывания заключённого в СИЗО. Со стороны администрации колонии, в которую был этапирован Балух, по словам Омельченко, к его подзащитному не было никаких претензий. Адвокат в ходе заседания также подчеркнул, что у Владимира Балуха пожилая мать, которая нуждается в уходе.

Верховный суд Крыма в июле 2018 года приговорил активиста к пяти годам колонии. В октябре срок заключения Балуху сократили на один месяц, одновременно объязав его заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. В ходе заключения активист более 200 дней ограничивал приём пищи.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. В ведомстве утверждают, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники настаивают на том, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – в частности из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.