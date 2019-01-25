Reuters: из РФ в Венесуэлу направились бойцы "ЧВК Вагнера"

Из России в Венесуэлу направились бойцы частной военной компании для поддержки режима президента Николаса Мадуро, легитимность которого не признает венесуэльский парламент и ряд стран мира, включая Соединённые Штаты.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, число вооружённых людей из России может составлять около 400. Другие собеседники агентства, в свою очередь, говорят о меньшем количестве наёмников. В Кремле отказались комментировать это сообщение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет такой информации.

Reuters уточняет, что речь идёт, вероятно, о "ЧВК Вагнера", об участии которой в конфликтах в Сирии и Украине ранее сообщали СМИ. По данным агентства, бойцы частной военной компании сначала прибыли чартерными рейсами на Кубу, после чего отправились в Венесуэлу. Источник Reuters подчёркивает, что наёмники вылетели не из Москвы, а из третьих стран, где они проводили миссии.

Россия неоднократно отрицала существование в стране частных военных компаний. Однако в декабре прошлого года об этом заявил сам президент. По словам Владимира Путина, если "группа Вагнера" не нарушает российское законодательство, она "вправе работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты". При этом в России предусмотрена уголовная ответственность за наёмничество.

Структуры предпринимателя Евгения Пригожина, которого связывают с "ЧВК Вагнера", в последние годы получали крупные контракты от Министерства обороны России. Сам Пригожин с 2016 года находится под санкциями США. Помимо финансирования "ЧВК Вагнера" так называемого "повара Путина" связывают также с "фабрикой троллей" – "Агентством интернет-исследований". В Соединённых Штатах эту организацию обвиняют во вмешательстве в выборы.

Массовые протесты на улицах городов Венесуэлы начались на этой неделе после того, как глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. По данным правозащитников, в столкновениях во время протестов за последние несколько дней в Венесуэле погибли 16 человек, более 300 находятся под арестом.

Гуайдо признали временным президентом правительства Соединённых Штатов, Канада и большинство стран Латинской Америки. Россия поддержала Николаса Мадуро. В четверг Мадуро позвонил российский лидер Владимир Путин. В ходе разговора он выразил мнение, что Венесуэла испытывает "деструктивное, внешнее вмешательство", которое нарушает нормы международного права. Сам Мадуро обвинил власти США в подготовке госпереворота.​

Николас Мадуро стал президентом Венесуэлы в 2013 году. Тогда он выиграл выборы, которые прошли после смерти бывшего лидера страны Уго Чавеса. Мадуро критикуют за несоблюдение принципов демократии и нарушения прав человека. В 2018 году Мадуро был переизбран, оппозиция не признала итоги выборов. В Венесуэле продолжается тяжелейший экономический кризис. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов. В стране отмечается голод и нехватка товаров первой необходимости. Из Венесуэлы за время кризиса эмигрировали три миллиона человек.