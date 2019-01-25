Заплатим за Мадуро?

В Венесуэле после массовых акций протеста, проходящих по всей стране, возникло двоевластие. СпикерНациональной ассамблеи Хуан Гуаидо провозглашен президентом. Президент Николас Мадуро не собирается уходить. Министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил: "Солдаты нашей Родины не примут президента, которого навязывают для защиты темных интересов" В то же время Национальная гвардия в штатах Меридо и Боливар перешла на сторону манифестантов.

Хуан Гуаидо признан законным главой страны большинством латиноамериканских государств, США, Канадой, Великобритании. Евросоюз призывает к мирному разрешению кризиса.Мадуро получил поддержку Ирана, КНР, Мексики, Уругвая, Боливии и России. Российскими властями за 10 лет потрачено на поддержку режимов Чавеса и Мадуро более 17 миллиардов долларов. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Николасом Мадуро, который благодарил президента РФ за поддержку, но о помощи якобы не просил.

Сколько стоит российским налогоплательщикам поддержка диктатуры в Венесуэле? После каждой "бархатной революции" режим Путина шел по пути репрессий и ограничения свобод в России. Что ждать на этот раз? Обсудят лидер Партии перемен Дмитрий Гудков, и политолог, социолог Татьяна Ворожейкина.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа "Лицом к событию" в эфире 25 января в 19:05