В Саратовской области задержали арендатора кафе, где произошел взрыв газа

В Саратовской области задержана арендатор помещения кафе в поселке Лысые Горы, где накануне взорвался газ. Об этом сообщает Следственный комитет России. Её подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. В результате взрыв пострадали 22 посетителя кафе, один человек погиб.​

Взрыв в кафе произошел в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы 26 января. В кафе, где праздновал юбилей 60-летний главный инженер Лысогорского ЖКХ, присутствовали 35 гостей и пять человек персонала. Праздновавший день рождения мужчина скончался в больнице, получив около 90 процентов ожогов. Пострадали 22 человека, в том числе, двое детей, 14 были госпитализированы.

По предварительной информации следствия, в подсобном помещении заведения хранился газовый баллон. По неустановленным на данный момент причинам произошла утечка его содержимого, в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием.

Cледствие будет ходатайствовать об аресте задержанной, ей грозит до шести лет заключения.