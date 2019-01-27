Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, министр городского правительства Владимир Черников умер в ночь на 27 января на 55-м году жизни, сообщает РБК со ссылкой на его пресс-секретаря.

Предварительной причиной смерти назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность. Черников был кадровым военным до 1994 года, начал работать в правительстве Москвы с 2000 года. До этого он занимался бизнесом и вёл телепрограмму "На дорогах России" на ВГТРК.

В мэрии Москвы чиновник возглавлял департаменты средств массовой информации и рекламы (с 2010 года), национальной политики и туризма (с 2015 года) и региональной безопасности (с 2016 года).

На посту глава департамента безопасности и противодействия коррупции Черников должен был заниматься предотвращением коррупции среди московских чиновников и согласовывать уличные акции в Москве со стороны исполнительной власти. Оба этих направления его работы регулярно критиковались оппозицией.