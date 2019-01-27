В Кремле назвали причину, мешающую подписать договор с Японией

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" озвучил одно из главных препятствий для подписания мирного договора с Японией. По его словам, это поддержка японскими властями антироссийских санкций.

"Они поддерживают санкционный режим, и это одна из ситуаций, которая очень сильно мешает подписанию договора", – заявил Песков, отметив, при этом, что это не значит, что переговорный процесс зашёл в тупик.