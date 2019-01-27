В Кремле назвали причину, мешающую подписать договор с Японией

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" озвучил одно из главных препятствий для подписания мирного договора с Японией. По его словам, это поддержка японскими властями антироссийских санкций.
"Они поддерживают санкционный режим, и это одна из ситуаций, которая очень сильно мешает подписанию договора", – заявил Песков, отметив, при этом, что это не значит, что переговорный процесс зашёл в тупик.
- 22 января в Москве прошёл очередной раунд переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которого обсуждались темы заключения мирного договора между странами и принадлежности Курильских островов. После переговоров Песков заявил, что Кремль "пока не фиксирует каких-либо изменений в позиции Японии". Новая встреча глав государств ориентировочно состоится в июне 2019 года.
- Япония долгие годы оспаривает принадлежность четырёх островов Курильской гряды – Итурупа, Шикотана, Кунашира и Хабомаи. Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. Из-за территориального спора Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор.
- В ноябре после встречи Абэ и Путина стало известно, что Япония готова вернуться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Абэ также поклялся на могиле своих предков решить вопрос с островами "любой ценой".
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявлял, что мирный договор между двумя странами не означает передачу островов Японии.
- Возможные переговоры о статусе островов вызывают в России резкую критику Путина со стороны различных политических сил. Только 17% россиян готовы поддержать передачу части Курил Японии, утверждают социологи. При этом число россиян, готовых поддержать идею передачи нескольких островов Курильской гряды ради заключения мирного договора, выросло за два года на 10%.
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