58 человек погибли при прорыве дамбы в Бразилии

Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии выросло до 58. Еще около 300 человек считаются пропавшими без вести. Но, как заявляют спасатели, вероятность найти выживших крайне низка.

Дамбу возле города Брумадинью прорвало в пятницу. Она сдерживала воду с отходами металлургической промышленности. Причина прорыва пока неизвестна. Однако сообщалось, что системы предупреждения в момент аварии не сработали. Селевой поток затопил шахты, разрушил дома, а также столовую, где обедали сотни рабочих.

В некоторых местах слой грязи достигает 15 метров. На помощь бразильским спасателям прибыли инженеры, врачи и военные водолазы из Израиля. Всего за время поисковой операции удалось спасти около 200 человек.

Компания Vale, которой принадлежал горнодобывающий комплекс, утверждает, что выполняла все рекомендации по безопасности. Однако бразильские власти так не считают. Они обвинили компанию в "неаккуратности и некомпетентности" и заморозили её активы на общую сумму почти в 3 миллиарда долларов.

Это уже вторая трагедия на горнодобывающих комплексах Vale. В 2015 году обрушилась принадлежащая компании дамба возле рудника Самарко в Мариане. Тогда погибли 19 человек.