Сотрудница основанного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Ольга Булаева заявила, что сотрудники правоохранительных органов путём обещаний медицинской помощи её родителям и угроз пытались склонить её к сотрудничеству.

Булаева, которая работает в ФБК офис-менеджером, рассказала, что на прошлой неделе была задержана в московском метро. В подсобном помещении с ней, по её словам, беседовал некий человек, представившийся Дмитрием. Он пообещал помочь Булаевой с лечением больной матери, а также "исправить" её финансовую ситуацию, а взамен предложил "сотрудничество". "Я поняла, что имеется в виду, что я должна сливать об ФБК какую-то информацию" - говорит Булаева. Она отказалась, после чего Дмитрий, по её словам, начал ей угрожать уголовным делом.

К какому именно ведомству имел отношение Дмитрий, Булаева не знает. В правоохранительных органах её слова пока не комментируют.

ФБК пообещал обратиться в МВД и ФСБ с заявлением о нарушении неприкосновенности частной жизни и фактах запугивания, - написал Алексей Навальный, на сайте которого опубликовано обращение Булаевой.