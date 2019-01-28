Следствие назначило психиатрическую экспертизу задержанному за похищение картины Архипа Куинджи "Ай-Петри.Крым" Денису Чуприкову. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следователи сообщили, что обследование проведут врачи московского института им. Сербского, которые оценят вменяемость задержанного.

Ранее стало известно, что крымский бизнесмен Денис Чуприков не смог объяснить следователям, почему решился украсть знаменитую картину. Мужчину в ходе совершения преступления запечатлили камеры видеонаблюдения Третьяковской галереи, но он отказывается признать свою вину.

Он утверждает, что не совершал никакого преступления и не понимает, почему его задержали.

Денис Чуприков оказался владельцем зарегистрированного в Москве общества с ограниченной ответственностью. Он родился в Крыму в Феодосии, искал работу как в Крыму, так и в Подмосковье, привлекался к административной ответственности. В последнее время он жил в посёлке Заречье в Одинцовском районе, где и был задержан. Картина была обнаружена там же.

МВД также утверждает, что он находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о хранении наркотиков.