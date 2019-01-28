В Екатеринбурге умер член ГКЧП Александр Тизяков, сообщает ТАСС. Ему было 92 года.
В 1991 году Тизяков был президентом Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР. В этом качестве он упомянут в "Заявлении советского руководства" — документе, провозгласившим отрешение от власти президента СССР Михаила Горбачёва и образование Государственного комитета по чрезвычайному положению.
19 августа 1991 года в СССР произошла попытка государственного переворота. С целью не допустить подписания нового союзного договора, сформировавшие Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР представители высшего советского руководства во главе с вице-президентом страны Геннадием Янаевым отстранили Горбачёва от власти и ввели в стране чрезвычайное положение.
- Массовые выступления в крупных городах Союза привели к тому, что 22 августа Горбачёв вернулся в Москву, а члены ГКЧП были арестованы. Тизяков был обвинен в государственной измене, в 1993 освобождён из-под стражи, а в 1994 году — амнистирован.
- Тизяков воевал во Второй мировой войне, карьеру в Советском Союзе построил на Машиностроительном заводе имени Калинина в Екатеринбурге, где разрабатывал и организовывал производство зенитно-ракетных комплексов.
- Всего в состав ГКЧП входили восемь человек. После смерти Тизякова в живых из них остались только бывший первый заместитель председателя Совета обороны СССР Олег Бакланов и министр обороны страны Дмитрий Язов.
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