В Екатеринбурге умер член ГКЧП Александр Тизяков, сообщает ТАСС. Ему было 92 года.

В 1991 году Тизяков был президентом Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР. В этом качестве он упомянут в "Заявлении советского руководства" — документе, провозгласившим отрешение от власти президента СССР Михаила Горбачёва и образование Государственного комитета по чрезвычайному положению.

19 августа 1991 года в СССР произошла попытка государственного переворота. С целью не допустить подписания нового союзного договора, сформировавшие Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР представители высшего советского руководства во главе с вице-президентом страны Геннадием Янаевым отстранили Горбачёва от власти и ввели в стране чрезвычайное положение.

Массовые выступления в крупных городах Союза привели к тому, что 22 августа Горбачёв вернулся в Москву, а члены ГКЧП были арестованы. Тизяков был обвинен в государственной измене, в 1993 освобождён из-под стражи, а в 1994 году — амнистирован.