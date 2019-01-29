Минкульт: похищенная картина Куинджи получила повреждения

На картине Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая в воскресенье была похищена из Третьяковской галереи в Москве и на следующий день обнаружена, найдены незначительные повреждения. Их причиной могла стать "варварская транспортировка", заявил во вторник журналистам директор департамента музеев министерства культуры Владислав Кононов. По его словам, восстанавливать полотно, вероятно, будут в Русском музее.



Подозреваемому в краже картины Денису Чуприкову предъявлено официальное обвинение, заявили сегодня в пресс-службе МВД России. Следствие просит поместить его под стражу. В МВД также сообщили, что в ближайшее время полотно вернут учреждению культуры.



Накануне стало известно, что следствие назначило Чуприкову, задержанному по делу о похищении картины, психиатрическую экспертизу. Его вменяемость должны оценить специалисты института имени Сербского.



Сам 32-летний крымский бизнесмен Денис Чуприков сказал следователям, что решил украсть картину спонтанно, понадеявшись продать её и расплатиться с долгами - пишет "Коммерсантъ".



Он просто подошёл к картине, снял её со стены и беспрепятственно вынес из галереи. Картина была обнаружена на следующий день, тогда же Чуприкова задержали.



После кражи картины из Третьяковской галереи правительство России потребовало проверить системы безопасности во всех федеральных музеях. В руководстве Третьяковки допустили введение досмотра посетителей на выходе.