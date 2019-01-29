Пляски на блокаде

Оппозиционные депутаты Законодательного Собрания и Санкт-Петербурга дискутировали с властями как отмечать 75-летие прорыва блокады Ленинград: траурными церемониями или победными шествиями? Спор завершился в пользу губернатора Александра Беглова. Масштабный военный парад 27 января провели.

К визиту Владимира Путина устроили на Итальянской улице «реконструкцию»: трамвай, военные грузовики, противотанковые згараждения...

Была сооружена "Улица жизни" ряжеными в форму краснощекими девицами и фланирующими пвзад-вперед мужичками в псевдовоенных тулупах, - этакое «народное гуляние». Воспроизвести реалии блокадной зимы 1941-42 годов, с телами умерших в сугробах и черным от гари снегом, ушлые реконструкторы, веселенько освоившие бюджет, не рискнули

Зачем власть парадно и гламурно отметила блокадный юбилей? Что происходит с исторической памятью? Обсуждают депутат ЗС Санкт-Петеребурга Максим Резник, историки Борис Соколов, Ирина Щербакова, Даниил Коцюбинский, депутат Госдумы РФ от ЛдПР Андрей Свинцов, корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольтская.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа "Лицом к событию" 29 января в 19:05