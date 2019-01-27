От парада до "Блокадной ласточки": Петербург вспоминает блокаду

​В Петербурге отмечают 75-летнюю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: городские власти – парадом, гражданские активисты – альтернативными мероприятиями, главный лозунг которых – "Человек важнее танков".

27 января начинается парадом, после которого в городе проходит множество других мероприятий: концерты на Малой Садовой и Итальянской улицах, превращенных в "Улицу Жизни" – с военной и гражданской техникой военных лет, противотанковыми ежами и надолбами, но уже без доски блокадных объявлений, которая приковывала внимание на такой же "Улице Жизни", сооруженной 5 лет назад, к 70-летнему блокадному юбилею. Еще один фрагмент блокадной улицы с концертной площадкой развернут во дворе капеллы. Большие концерты проходят в крупнейших залах города, а в Русском музее, Эрмитаже – тематические экскурсии, в Ботаническом саду "патриотическая экскурсия".

Музей "Невская застава" придумал 8-часовые пешеходные квесты – по следам художников Василия Власова и Алексея Панченко, преодолевавших в блокаду огромные расстояния, чтобы создать колоду карт с карикатурами на немецких военачальников.

Свои экскурсии проводит и Дом культуры Льва Лурье. В городе открывается много выставок, где можно увидеть блокадный госпиталь, узнать, как проходила эвакуация, одну из экспозиций открывает Ленфильм: “Летописцы подвига: кино и журналистика в осажденном городе”. Фонд Александра Печерского проводит в Музее Академии художеств выставку "Немецкая оккупация", приуроченную ко Дню Холокоста и 75-летию снятия Блокады. Среди кинопоказов – премьера фильма Алексея Козлова "Спасти Ленинград" и фильм "Блокада" Сергея Лозницы. Официальные мероприятия 27 января заканчиваются театрализованным световым представлением на Дворцовой площади “Салют над Ленинградом”, с участием множества реконструкторов и представлением различных сцен.

Жаркие споры о том, проводить ли парад в честь 75-летия освобождения города от фашистской блокады, разгорелись в Петербурге еще осенью. Когда власти объявили, что будет парад, многие горожане возмутились: хватит высвечивать подвиги и забывать о беспримерных страданиях и ужасах блокады. Власти, как обычно, настояли на своем: город, и так потонувший в сугробах и торосах неубранного льда и снега, за несколько дней до 27 января еще и встал в чудовищных дневных пробках из-за репетиций парада.

​Тем временем гражданские активисты организовали свою, альтернативную неделю памяти. Хотя началось все еще раньше – 19 января в память о прорыве блокады Ленинграда первую акцию провели защитники Пулковской обсерватории – те, что сопротивляются застройке ее защитной зоны. Они провели прогулку по Пулковским высотам, показали военные фотографии Пулковской обсерватории и возложили цветы к памятнику защитникам города. Но больше всего говорилось про Пулковский рубеж – активисты напомнили, где он проходил, какую роль сыграл в защите города и почему линия фронта – Блокадное кольцо – стала памятником, охраняемым ЮНЕСКО.

А с 22 по 27 января в Петербурге прошла целая серия событий под названием “Блокадная ласточка”, альтернативных милитаристскому празднованию 75-летия снятия блокады Ленинграда. Организаторы объяснили в социальной сети Фейсбук, почему они это сделали: "Государство приглашает нас на военный парад, используя эту дату для демонстрации военной мощи России. Нас не устраивает такой ритуал памяти о Блокаде. На военном параде мы не можем реально развить диалог о людях, которые стали заложниками трагических событий. Что значит их опыт для современного общества? Какие ценности мы хотим донести до людей, когда вспоминаем Блокаду? Для нас в центре стоит человек. Мы говорим: "Человек важнее танков". Поэтому мы хотим организовать серию событий об испытании человеческих ценностей в блокадные дни".

Координатор "Блокадной ласточки" Наталия Устинова говорит, что хотя гражданские активисты не могут повлиять на действия властей, им важно создать альтернативный нарратив о блокаде, сделать так, чтобы ее не забыли. Она опасается, что официозный способ празднования снятия блокады, который не нравится очень многим горожанам, может вызвать у них отторжение, желание устраниться не только от парадов, но и от самой памяти о блокаде. “Очень не хочется, чтобы эта память получила отрицательные коннотации, которых там быть не должно. Поэтому мы решили не просто сказать, что мы против, а создать что-то свое, обратиться не к войне, а к человеку, которому было невероятно трудно и который был заложником обстоятельств”. Наталию радует, что сейчас выпускается очень много книг о блокаде, мемуаров, что еще живы те, кто может хоть что-то вспомнить, но она считает, что все это перебивается правительственной программой – военным парадом, патриотическими клише, которые исключают судьбу конкретных людей, их страдания, сомнения, не берущиеся в расчет государственной машиной. Наибольшее значение Наталия придает акции “Блокадная ласточка”, название которой прилетело из стихов Ольги Берггольц. В рамках этой акции горожанам было предложено написать на листках с изображением ласточки свои соображения о том, каким они видят будущий музей блокады, о котором сегодня так много говорят. Наталия Устинова понимает, что мнения горожан не обязательно будут учтены властями, но считает, что приглашение к открытой дискуссии очень важно. Она собирается организовать по итогам этой акции круглый стол с участием историков и сотрудников музея, чтобы люди подключались к исторической памяти не через политику, не через демагогию, а через конкретные человеческие ценности, близкие каждому жителю города. Для самой Наталии важно, чтобы новый музей блокады не был однозначным, чтобы по выходе из него у посетителей оставалось больше вопросов, чем ответов.

Член инициативной группы, проводящей альтернативную серию событий, посвященных блокаде, сопредседатель петербургского демократического движения "Солидарность" Наталия Вознесенская говорит, что идея возникла давно – как только стало известно о грядущем параде. Сначала Наталья и ее друзья хотели сделать все, чтобы парада не было, а когда поняли, что это невозможно, решили сделать что-то свое – и постепенно собралась команда энтузиастов. В противовес официальному милитаристскому подходу им хотелось сосредоточиться на человеке блокады, на человеческих историях: "Когда ты узнаешь личные истории, ты начинаешь понимать, как все это было".

Первым мероприятием, прошедшим в библиотеке имени Д.С. Лихачева 22 января, стала лекция по блокадным дневникам Лихачева, которую прочла библиотекарь, лично знавшая семью ученого, кандидат филологических наук Ирина Лобакова.

24 января в аккаунте Инстаграма @neogorod в прямом эфире прошла онлайн-экскурсия Елены Погребной и Виталия Кибитлевского “Блокада на Фонтанке” – так что люди в этот морозный день могли посмотреть ее, не выходя из дома. В этот же день на той же платформе прошел обзор антимилитаристских мероприятий в память годовщины снятия блокадного кольца.

25 января в культурном центре Дом Галича прошел показ фильма "900 дней" режиссера Джессики Гортер. Вечером 26 января прошла лекция Елены Погребной “Дневники блокады”, помещение для нее предоставила организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга". "Лекция о быте во время блокады на основе дневников жителей блокадного Ленинграда позволит нам уйти от программных исторических фактов и повернуть диалог к реальным судьбам людей, которые стали невольными свидетелями и участниками трагических событий", – поясняют организаторы. А 27 января Елена Погребная проведет уже настоящую экскурсию по блокадным местам, последний пункт которой – Казанский собор.

Кстати, сама Елена Погребная – не коренная петербурженка, и, по ее словам, она ничего не поняла по учебникам истории о блокаде – поэтому ею и занялась. Все знают, что город был окружен и люди умирали от голода. Но если была блокада – как тогда работали заводы? Если не было электричества – как работали больницы? "И я поняла, что блокада – это сложная технология и организация и что это очень разные живые люди, воспринимавшие происходящее по-разному. И еще – я поняла, что не все писали дневники, а значит, все равно мы не поймем всех сторон этой ужасной жизни. Особенно поражают в дневниках такие вещи: вот, например, старый отец идет на другой конец города навестить свою взрослую дочь, он сознает, что это, возможно, их последнее свидание, – и потом уходит к себе и умирает. И хочется схватить их за руки – ну почему он у нее не остался? Вместе же легче, теплее! И это ощущение возникает часто – что люди не объединяются, что они скованы чем-то, быть может, советским мировоззрением. Как та многодетная мать, родившая в блокаду четвертого ребенка и все ходившая в жилконтору, прося выделить ей жилплощадь получше – когда вокруг, на той же лестнице, было полно пустых квартир. А отношения между людьми… У меня самой дома подростки, и я знаю, что у них в голове и сколько им надо еды, так вот, меня поразили блокадные подростки, приносившие домой часть пайка из школ или училищ: представляете, что такое для голодного подростка не сожрать все сразу, а принести кусочек домой? Это настоящий подвиг".

Занималась Елена Погребная и Дорогой Жизни – хотя Лихачев утверждает, что в блокаду все называли ее Дорогой Смерти, так много там погибало людей. И ее удивили дневники устроителей дороги, где они пишут, что они шли вслепую, ничего не зная о Ладоге, а ведь до войны ее изучали целые научные и проектные институты. Елена Погребная боится, что память о блокаде может уйти – еще и потому, что о ней так долго молчали: сначала – из понятного желания забыть страшное и восстановиться, потом – потому что было запрещено, а теперь уже из-за сложившейся официальной концепции, сводящей блокаду к героической обороне города, где не остается места страданиям людей. По мнению Елены, надо снимать с блокады налет пропаганды, обращаться к еще уцелевшим блокадникам – "чтобы понять, что в наклейке "Можем повторить!" нет вообще ничего смешного". Парад Елена считает неуместным, но не видит в действиях властей злого умысла: по ее мнению, они просто ничего больше не умеют.

Гражданский активист Борис Романов, создатель культурных проектов в сфере культурной памяти, очень расстроен решением петербургских властей устроить военный парад в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда. Он считает, что в этот день нужно не предаваться милитаристской блокаде, а вспоминать прежде всего людей с их трагическим опытом, думать о механизмах передачи исторической памяти. По его мнению, сегодня государство эксплуатирует темы блокады для укрепления собственной власти, оно хочет показать, что государство и сейчас заботится, и тогда заботилось о людях. "На самом деле мы видим, что часть ответственности за блокаду, конечно, лежит на государстве. Оно отвечает и за то, как оно проводило эвакуацию детей, и за то, как оно снабжало город, – все это надо обсуждать, но мы этого обсуждения не видим. На военном параде диалог невозможен, мы смотрим на танки и как бы умиляемся или слушаем речи с трибун – а не то, что люди думают на самом деле".

По словам Бориса Романова, цель инициативной группы – как раз создание таких мероприятий, которые предполагают диалог. Например, одно из центральных мероприятий – это обсуждение музея блокады, поскольку власти не слышат голоса людей, выступающих за то, чтобы этот музей оставили в Соляном переулке, расширив его за счет соседних помещений, принадлежащих Министерству обороны. Очень важен для Бориса Романова и показ фильма "900 дней" Джессики Гортер, поскольку в его основе – интервью с блокадниками, прямая речь людей, переживших эти страшные события. Борис Романов сожалеет, что на встрече в библиотеке Лихачева не было ни одного блокадника – он считает, что, поскольку свидетелей тех дней остается все меньше, сегодня очень важно создавать публичные открытые архивы устной истории, записывать свидетельства. Борис Романов сожалеет, что сегодня российская молодежь не хочет вовлекаться в тему блокады, и если в Германии проводится работа в актуальных форматах с детьми и молодежью по Холокосту, если у нас есть проект Зыгаря по революции, то по блокаде таких проектов нет, это дело будущего. Но дело это сложное – вопрос о том, кто должен осуществлять такой проект, сегодня, в условиях жесткого давления на НКО, повисает в воздухе.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник считает, что городские власти просто дремучие и плохо образованные – поэтому они и устраивают в этот день парады и салюты. "Когда врио губернатора рисует детям "танчики", это очень о многом говорит. Даже в СССР, где жили люди, помнившие войну, знали цену мира, а те, кто сегодня у власти, уже не имеют отношения к тем людям, которые понимают, что такое война. И истории они не знают – им кажется, что все эти "танчики и самолетики" – это как бы понарошку, это про то, как мы круты и мощны, про то, как мы можем все это повторить. Они не понимают ценности человеческой жизни, они дремучие. Власть сознательно воспитывает темных и дремучих граждан, которые не знают реальной истории с огромным человеческим горем, того, что было на самом деле". Резник замечает, что всегда легче говорить о приятном, о победах, и неразвитое общество, неразвитая власть отбрасывают воспоминания о плохом, как ребенок – горькое лекарство, благотворное для организма. По словам Резника, сам он 27 января каждый год ходит на Смоленское лютеранское кладбище, к памятнику детям, погибшим 9 мая 1942 года: "Меня в свое время, маленького, это потрясло – просто упал снаряд, и погибло семеро детей. И на этом монументе написано: Люди, берегите мир! – Там не про танки написано. А официозных мероприятий я не люблю, мне кажется, там много фальши, там невозможно сосредоточиться и подумать о том, о чем нужно подумать в этот день. Там все время кажется – если вы читали Гарри Поттера, – что вокруг много дементоров". Депутат убежден, что необходимо помнить об ошибках, о том, как людей всегда считали за статистику, за мусор: по его мнению, страна сейчас стремительно идет по тому же пути – когда танки и самолеты становятся важнее граждан.