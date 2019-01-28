Массовые антиправительственные демонстрации в венесуэльских городах на время начинают стихать. Поддерживаемый США и многими другими странами председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным лидером государства, тем временем сообщил, что готовит отстранение от власти Николаса Мадуро, официально избранного президента. Одновременно появляются все новые свидетельства постоянных попыток и Москвы, и Вашингтона повлиять на развитие событий в Венесуэле – которую обе стороны рассматривают, очевидно, как очередное поле столкновения своих интересов.

Новые масштабные протесты венесуэльские оппозиционеры намерены организовать в конце этой недели. Хуан Гуайдо в воскресенье, 27 января, вновь призвал вооруженные силы Венесуэлы переходить на сторону народа и не выполнять приказы правительства Николаса Мадуро по разгону мирных акций оппозиции.

Командование венесуэльской армии пока заявляет о верности Мадуро, который посетил в воскресенье одну из военных частей. Однако, например, военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва 26 декабря объявил, что признает президентом Гуайдо.

Ранее Мадуро во время выступления в прямом радиоэфире предложил Хуану Гуайдо встретиться лично для переговоров, причем "хоть на пике Гумбольдт в 3 часа ночи" (вторая высочайшая вершина Венесуэлы – РС). Однако Гуайдо отказался, ответив: "Диктаторский режим, когда давление растет, привык первым делом применять репрессии. А потом он идет на фальшивый диалог. Но на фальшивый диалог никто не пойдет".

Хуан Гуайдо дал обширное интервью американской газете The Washington Post, в котором рассказал об идущих сейчас "деликатных" переговорах лидеров оппозиции с высшими венесуэльскими чиновниками и военными, на которых обсуждаются способы отстранения Николаса Мадуро от власти. Председатель Национальной ассамблеи также сообщил о планах оппозиции взять под контроль иностранные активы Венесуэлы, частично замороженные администрацией президента США Дональда Трампа, в первую очередь Citgo – расположенную в США дочернюю компанию государственной венесуэльской нефтяной компании PDVSA.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал "серьезные ответные меры" в случае, если венесуэльские спецслужбы, подконтрольные Мадуро и чавистам, создадут угрозу для Хуана Гуайдо или остающихся в стране американских дипломатов. В своем Твиттере Болтон также отметил, что, по его данным, поддержку вооружённым сторонникам Мадуро оказывает коммунистическая Куба. При этом Мадуро в воскресенье отказался от выдвинутого им ранее требования к американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов.

Американское издание Wall Street Journal и агентство AP выяснили, что Хуану Гуайдо еще до того, как он провозгласил себя временным президентом, звонил вице-президент США Майк Пенс, заявивший, что Гуайдо получит полную поддержку Вашингтона, если сумеет сместить Николаса Мадуро. Как утверждает WSJ, ей стало известно о секретном плане по отстранению Мадуро от власти, созданном высокопоставленными чиновниками правительства США и членами Конгресса, во главе с госсекретарем Майком Помпео и Джоном Болтоном, совместно с лидерами венесуэльской оппозиции.

По сведениям AP, Хуан Гуайдо в середине прошлого декабря тайно совершил поездку в Колумбию, Бразилию и США, чтобы согласовать с их властями стратегию акций оппозиции. При этом границу с Колумбией, куда бежали от боливарианского социалистического режима Мадуро почти 2 миллиона граждан Венесуэлы, Гуайдо якобы пересек тайно, пешком, в стихийной толпе очередных мигрантов, чтобы не быть задержанным пограничниками.

Wall Street Journal пишет, что представители Дональда Трампа начали тесные переговоры с противниками чавистов в Венесуэле еще во время последних рождественско-новогодних праздников, а в активную фазу этот план вступил в середине января, после очередной инаугурации Мадуро и последующего заявления венесуэльской оппозиционной Национальной ассамблеи о непризнании его президентства.

А американская медиа-организация Politico на днях обратила внимание на историю Эллиотта Абрамса, человека, довольно неожиданно назначенного Госдепартаментом США спецпредставителем по Венесуэле. Именно его называли в 2002 году одним из организаторов провалившегося в Венесуэле военного путча против Уго Чавеса.

Эллиотт Абрамс ранее работал в администрациях американских президентов Рональда Рейгана и Джорджа Буша-младшего. В последние годы он критиковал Дональда Трампа, за что последний не так давно отказался назначить его заместителем госсекретаря США. Интересно, что Эллиотт Абрамс был одной из заметных фигур в громком скандале "Иран-контрас" в США в 1986 году, когда стало известно, что ряд членов администрации Рейгана организовали тайные поставки вооружения в Иран, нарушая тем самым оружейное эмбарго против этой страны. Дальнейшее расследование показало, что деньги, полученные от продажи оружия, шли, в обход запрета Конгресса на их финансирование, повстанцам в Никарагуа, боровшимся против власти поддерживавшихся СССР сандинистов во главе с Даниелем Ортегой. В 1991 году Эллиотт Абрамс принал себя виновным в сокрытии этой информации от специальной комиссии Конгресса, однако вскоре его помиловал президент Джордж Буш-старший.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в воскресенье, 27 января, заявил, что Москва не отправляла в Венесуэлу 400 российских наемников для охраны Николаса Мадуро, о чем ранее громко сообщило агентство Reuters. При этом Reuters, ссылаясь на источники, надежность которых вызывает большие сомнения, в основном на самопровоглашенного "атамана казаков-ветеранов Донбасса" Евгения Шабаева (которого даже сами наемники, воюющие на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР, называют мошенником), написало, что речь идет, вероятно, о связанных с Кремлем и миллиардером Евгением Пригожиным "вагнеровцах", участвующих в конфликтах на Украине, в Сирии и нескольких государствах Африки.

"Да нет, конечно. У страха глаза велики", – прокомментировал Песков слова ведущего об отправке 400 наемников, выступая в программе "Москва. Кремль. Путин".

По данным Reuters, бойцы частной военной компании сначала прибыли чартерными рейсами на Кубу, после чего отправились в Венесуэлу. Источник Reuters подчёркивает, что наёмники вылетели не из Москвы, а из третьих стран, где они участвовали в разных миссиях. Российский журналист Митя Алешковский нашел самолет государственной транспортной авиакомпании "Россия", который мог бы выполнить упомянутый Reuters рейс. Российский самолет специального летного отряда Россия ИЛ-96 с бортовым номером RA-96019 19 января вылетел из Москвы в Сенегал. Из Сенегала 23 января он отправился в Парагвай, а оттуда и в тот же день в сторону Гаваны, где выключил транспондер, по которому его можно отследить. Согласно открытым данным, после этого он приземлялся ещё два раза (возможно, в Гаване и в Каракасе).

Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в своем Фейсбуке аргументированно рассуждает о том, что самолет мог просто обслуживать неанонсированную поездку российского дипломата, и что в целом версия агентства Reuters, доверившегося непроверенным источникам, не выдерживает критики.

Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы на массовом митинге в Каракасе 23 января. Он утверждает, что имеет на это право по Конституции, поскольку выборы, на которых Мадуро одержал победу, не были легитимными.

Временным президентом Хуана Гуайдо уже признали США, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Бразилия, Канада, Перу, Чили, Эквадор, Коста-Рика, Грузия и Израиль. Страны ЕС, в первую очередь Германия, Великобритания, Франция и Испания, заявили, что признают Гуайдо, если Мадуро не объявит о новых президентских выборах в течение ближайшей недели. Россия, Китай, Турция, Иран, Куба, Мексика, Боливия, Уругвай и ряд других стран по-прежнему признают президентом Николаса Мадуро.

Венесуэла остается стратегическим партнером России, и Москва будет стоять на страже суверенитета Каракаса, заявил недавно заместитель главы МИДа РФ Сергей Рябков: "Дружескую нам Венесуэлу, нашего стратегического партнера мы поддерживали и будем поддерживать. Будем стоять, если хотите, в одном ряду с этой страной на страже суверенитета, на страже недопустимости посягательств на принцип невмешательства во внутренние дела. Материальное сотрудничество, практическое сотрудничество между Россией и Венесуэлой продолжается в разных областях. Мы совершенно не настроены его сворачивать", - отметил Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Николас Мадуро был вновь избран президентом Венесуэлы в мае 2018 года, хотя из-за многочисленных нарушений, подтасовок и запугивания избирателей эти выборы не были признаны ни оппозицией, ни многими западными странами.

За последние месяцы социально-экономический кризис в стране достиг катастрофических масштабов: инфляция, по разным данным, достигла умопомрачительных значений (от 1 300 000 до 4 000 000 процентов), цены на все товары каждые две с половиной недели растут минимум в два раза, в магазинах нет муки, хлеба, мыла и других элементарных вещей, в соседние Бразилию и Колумбию пешком бежали более 3 миллионов венесуэльцев.

Против Венесуэлы, не только по причине массовых нарушений здесь прав человека, но и из-за появившихся доказательств, что ее руководители участвуют в наркоторговле и по-прежнему поддерживают ультралевые повстанческие формирования в нескольких странах континента и даже налаживают связи с ближневосточными радикальными исламистами (на почве общего "антиимпериализма и антиамериканизма"), страны Запада во главе с США вводили новые, все более жесткие санкции.