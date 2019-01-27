Военный атташе Венесуэлы в США заявил о признании Гуайдо президентом

Военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне полковник Хосе Луис Силва заявил о признании Хуана Гуайдо легитимным президентом страны. Своё заявление он сделал в субботу (в ночь воскресенья по московскому времени) из офиса в Вашингтоне.

"Сегодня я призываю народ Венесуэлы, и особенно моих братьев в национальных вооруженных силах, признать президента Хуана Гуайдо единственным законным президентом", — заявил Силва. Он стал первым высокопоставленным дипломатом и военным Венесуэлы отказавшимся признавать Мадуро главой государства.

Силва рассказал агентству Reuters, что ещё двое консульских сотрудников Венесуэлы в США признают Гуайдо. Гуайдо приветствовал заявление дипломата в твиттере и призвал других венесуэльцев последовать его примеру. Министр обороны Венесуэлы назвал Силву трусом и предателем.