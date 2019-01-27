Военный атташе Венесуэлы в США заявил о признании Гуайдо президентом

Военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне полковник Хосе Луис Силва заявил о признании Хуана Гуайдо легитимным президентом страны. Своё заявление он сделал в субботу (в ночь воскресенья по московскому времени) из офиса в Вашингтоне.
"Сегодня я призываю народ Венесуэлы, и особенно моих братьев в национальных вооруженных силах, признать президента Хуана Гуайдо единственным законным президентом", — заявил Силва. Он стал первым высокопоставленным дипломатом и военным Венесуэлы отказавшимся признавать Мадуро главой государства.
Силва рассказал агентству Reuters, что ещё двое консульских сотрудников Венесуэлы в США признают Гуайдо. Гуайдо приветствовал заявление дипломата в твиттере и призвал других венесуэльцев последовать его примеру. Министр обороны Венесуэлы назвал Силву трусом и предателем.
- 23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне конституционного и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны и принёс присягу. Гуайдо заявил, что призидент Николас Мадуро, в мае объявивший о своей победе на президентских выборах, не способен исполнять обязанности главы государства, и пообещал провести в стране досрочные выборы.
- Хуана Гуайдо признали временным президентом почти все страны Латинской Америки, Бразилия, США и Канада. Евросоюз пообещал признать Гуйдо президентом, если в Венесуэле в ближайшее время не будут объявлены внеочередные выборы. Ряд стран, включая Россию, считают законным президентом Венесуэлы Мадуро.
- В субботу власти Венесуэлы отменили приказ, согласно которому персоналу посольства США необходимо было в течение 72 часов покинуть страну, сообщает Associated Press. В течение 30 дней Каракас планирует создать офис в Вашингтоне, представляющий интересы страны. Ранее Николас Мадуро объявил о разрыве отношений с Вашингтоном, в США это решение не признали.
- В субботу ситуация в Венесуэле обсуждалась на Совете безопасности ООН. Госсекретарь США Майкл Помпео на заседании призвал все страны мира "услышать голос венесуэльского народа" и признать Хуана Гуайдо легитимным временным президентом Венесуэлы.
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