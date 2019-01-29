ЛГБТ-сеть обратилась в СК по поводу новых репрессий против геев в Чечне

Российская ЛГБТ-сеть подала заявление в Следственный комитет с требованием проверить сообщения о новых задержаниях и пытках геев в Чечне.

В заявлении, которое направил в СК директор программ ЛГБТ-сети Игорь Кочетков, сказано, что с 6 декабря 2018 года по 22 января 2019 года в Грозном по подозрению в гомосексуальных связях задержали 14 человек. Всех их удерживали в отделе полиции №2 по Октябрьскому району и в управлении МВД по городу, подвергали избиениям, сексуальному насилию и пыткам электрическим током. Задержанных также принуждали подписывать пустые бланки объяснений.

В ЛГБТ-сети называют имя одного из задержанных – Бекхан Юсупов. Остальные пострадавшие, опасаясь за свою жизнь, пожелали сохранить анонимность.

Организация также передала в СК данные одного из задержанных, убитого полицейскими в период с 1 по 20 января.