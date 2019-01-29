ЛГБТ-сеть обратилась в СК по поводу новых репрессий против геев в Чечне

Российская ЛГБТ-сеть подала заявление в Следственный комитет с требованием проверить сообщения о новых задержаниях и пытках геев в Чечне.
В заявлении, которое направил в СК директор программ ЛГБТ-сети Игорь Кочетков, сказано, что с 6 декабря 2018 года по 22 января 2019 года в Грозном по подозрению в гомосексуальных связях задержали 14 человек. Всех их удерживали в отделе полиции №2 по Октябрьскому району и в управлении МВД по городу, подвергали избиениям, сексуальному насилию и пыткам электрическим током. Задержанных также принуждали подписывать пустые бланки объяснений.
В ЛГБТ-сети называют имя одного из задержанных – Бекхан Юсупов. Остальные пострадавшие, опасаясь за свою жизнь, пожелали сохранить анонимность.
Организация также передала в СК данные одного из задержанных, убитого полицейскими в период с 1 по 20 января.
- В 2017 году "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне гомосексуалов нет. Правозащитные организации ООН, Евросоюза, США и других западных стран призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Министерство юстиции России после проверки заявило, что не обнаружило в Чечне ни геев, ни нарушений их прав. Доследственная проверка Следственного комитета результатов также не дала: уголовное дело возбуждено не было.
- Между тем расследование, проведённое ОБСЕ, подтвердило факт систематических массовых незаконных задержаний жителей Чечни, применения пыток к задержанным и существования "секретных тюрем" и внесудебных казней.
- В начале января Российская ЛГБТ-сеть сообщила о новой волне преследований геев в Чечне, которая началась с задержания администратора одной из групп "ВКонтакте", где общались представители ЛГБТ Северного Кавказа. С декабря 2018 года правоохранительные органы Чечни задержали около 40 человек, двое из которых погибли во время пыток. Часть задержанных, по данным ЛГБТ-сети, удерживают в РОВД Заводского района Грозного и в одном из отделов полиции Аргуна. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал эту информацию ложью.
- Всего, начиная с апреля 2017 года, Российская ЛГБТ-сеть эвакуировала из Чечни около 150 человек. Более 130 из них покинули Россию.
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