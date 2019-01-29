"Крымского диверсанта" Евгения Панова этапировали в Сибирь

Украинца Евгения Панова, одного из осуждённых российскими властями по делу так называемых "крымских диверсантов", этапировали в Сибирь, сообщает "КП в Украине" со ссылкой на родственников Панова.

Из аннексированного Крыма его этапировали ещё четыре месяца назад, однако родные узнали о местонахождении Панова только сейчас. По их данным, осуждённого всё это время перевозили из тюрьмы в тюрьму, и лишь несколько дней назад стало известно, что его доставили в СИЗО Омска. В ближайшие две недели станет ясно, в какую из местных колоний его отправят.

Ранее родной брат Панова сообщил, что Евгений находится в "измученном состоянии", но "долгий этап по тюрьмам России его не сломал".