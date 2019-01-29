"Крымского диверсанта" Евгения Панова этапировали в Сибирь

Украинца Евгения Панова, одного из осуждённых российскими властями по делу так называемых "крымских диверсантов", этапировали в Сибирь, сообщает "КП в Украине" со ссылкой на родственников Панова.
Из аннексированного Крыма его этапировали ещё четыре месяца назад, однако родные узнали о местонахождении Панова только сейчас. По их данным, осуждённого всё это время перевозили из тюрьмы в тюрьму, и лишь несколько дней назад стало известно, что его доставили в СИЗО Омска. В ближайшие две недели станет ясно, в какую из местных колоний его отправят.
Ранее родной брат Панова сообщил, что Евгений находится в "измученном состоянии", но "долгий этап по тюрьмам России его не сломал".
- 3 июля 2018 года суд в аннексированном Россией Крыму приговорил Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов.
- По версии следствия, теракты планировало организовать главное управление разведки Минобороны Украины. Панова назвали членом диверсионной группы из семи человек, якобы заброшенной на территорию Крыма. Ещё одного из предполагаемых участников группы, Андрея Захтея, суд приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима. Никто из осуждённых свою вину не признал.
- И Панов, и Захтей, неоднократно заявляли о применённых к ним пытках. Мать Панова, Вера Котелянец, рассказывала, что у её сына от пыток током начали разрушаться зубы.
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