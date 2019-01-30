Браудер дал Евросоюзу совет, как бороться с "грязными деньгами" из РФ

Основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер дал Европейскому союзу совет, как бороться с потоками "грязных денег" из России. Речь идёт о создании централизованной системы по сбору информации о счетах в европейских банках, продлении срока давности финансовых преступлений до 10 лет. Также Браудер рекоммендует обязать обвиняемых самих доказывать законность происхождения средств, сообщает медиахолдинг РБК.
Свои рекоммендации Браудер представил на заседании специального комитета Европейского парламента по расследованию финансовых преступлений и уклонению от уплаты налогов. На нём, в частности, поднимался вопрос отмывания денег гражданами России. Британец отметил, что продолжит бороться с "грязными деньгами из России", а также пообещал добиться справедливости в расследовании убийства юриста Сергея Магнитского.
С середины 90-х годов Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России суды дважды заочно приговаривали бизнесмена к девяти годам лишения свободы за мошенничество, неуплату налогов и преднамеренное банкротство. Сам он считает, что его преследуют за раскрытие коррупционных схем, в которых задействованы высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.
В ноябре прошлого года Браудеру заочно предъявили обвинения в убийстве Магнитского, погибшего в российском СИЗО в 2009 году. По версии следствия, он отравил своего юриста с помощью "диверсионного химического вещества". Сам Браудер в гибели Магнитского обвиняет российские власти.
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