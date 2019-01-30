В городах России вновь эвакуируют школы из-за угроз взрыва

В нескольких городах России в среду эвакуировали школы и другие здания после очередной серии сообщений о якобы готовящихся там взрывах.
По данным агентства "Интерфакс", в Великом Новгороде после анонимных звонков о минировании на весь день закрыли все начальные и средние учебные заведения. Также сообщается об эвакуации больницы.
Корреспондент Радио Свобода в Саратове передаёт, что в городе эвакуировали около 10 торговых центров, мэрию и один из корпусов правительства, в котором расположена избирательная комиссия области.
О ложных минированиях также сообщают в Вологде, Брянске, Рязани, Владимире, Липецке и еще ряде городов. В социальных сетях появились сообщения об эвакуации школ и других объектов в Чебоксарах и Усть-Лабинске.
Ранее в среду по той же причине эвакуировали все школы в городе Шахты Ростовской области.
Пока ни в одном из случаев правоохранительные органы не подтвердили факт минирования.
- На этой и минувшей неделе сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в десятки школ, детских садов, больниц, жилых домов, администраций и торговых центров.
- В конце 2017 года в России была зафиксирована похожая серия ложных звонков о минировании. Тогда за несколько месяцев эвакуировали более двух миллионов человек.
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