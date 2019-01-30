На супругов, написавших жалобу на пьяного полицейского, завели дело

На жителей Новосибирска Константина Плотникова и Ларису Кулешову, написавших жалобу на пьяного полицейского, завели уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Конфликт Плотникова и Кулешовой, которые состоят в браке, с полицейским произошёл 4 января во время их прогулки с собакой бойцовой породы. По словам дочери супругов, проходивший мимо полицейский сделал им замечание о том, что на собаке нет намордника, а после словесной перепалки напал на них и избил. В результате инцидента Плотникова доставили в полицию. Его дочь опубликовала две видеозаписи последовавшего конфликта с участием двух родственников семьи и сотрудников отдела.

Позже супруги пожаловались на полицейского в Следственный комитет. Они указали, что от него пахло алкоголем и вёл он себя как пьяный. Однако СК, проведя проверку, установил, что пьян был якобы Плотников и именно он начал конфликт. По версии следствия, он ударил полицейского в лицо, после чего к избиению присоединилась Кулешова.

Такую же версию выдвинули в управлении МВД Новосибирской области, добавив, что собака супругов укусила полицейского не менее четырех раз.