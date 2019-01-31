Самолёт из Каракаса сел во Внуково. Что на борту – пока неизвестно

Российский самолет, вылетевший накануне из Каракаса, приземлился в московском аэропорту Внуково. Это следует из данных ресурса FlightRadar. Подтверждённой информации о целях этого рейса, а также о грузе и пассажирах "Боинга-777" авиакомпании Nordwind все ещё нет.

В минувший вторник депутат венесуэльского парламента Хосе Гeрра заявил, что Центральный банк планирует вывезти из страны 20 тонн золота, предположительно – рейсом российской авиакомпании.

Источник издания Bloomberg сообщил, что Центробанк страны действительно подготовил к отгрузке 20 тонн золота. Стоимость такой партии – около 840 миллионов долларов, что составляет примерно 20 процентов золотого запаса Венесуэлы, отмечает агентство.

Министр финансов Венесуэлы заявил, что никаких российских самолётов в Каракас не прилетало. Он отказался комментировать планы с золотом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что у него нет информации планах ввезти в Россию золото из Венесуэлы. Отвечая на вопрос журналиста об этом, он рассказал, что "сейчас нужно аккуратно относиться к разным уткам". При этом Герра не утверждал, что золото повезут именно в Россию.

В понедельник пассажирский самолёт компании Nordwind вылетел в Каракас в 14.00 московского времени. В аэрокомпании "Новой газете" подтвердили, что на борту самолета не было пассажиров. Самолёт приземлился в Каракасе. И, согласно данным Flightradar, больше не взлетал (данные о полёте могли быть скрыты от сервиса или удалены из него позднее). Во вторник он был сфотографирован в аэропорту Симона Боливара в Каракасе.

Представители перевозчика заявили журналистам, что самолет прилетел в Каракас без пассажиров.