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Венесуэльский политик заявил, что из Каракаса вывезут 20 тонн золота на российском самолёте

Boeing 777 российской авиакомпании Nordwind

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Депутат венесуэльского парламента Хосе Гeрра заявил, что Центробанк планирует вывезти из страны 20 тонн золота.

Политик предположил, что золото должно покинуть страну на борту прилетевшего в Каракас самолета Boeing 777, принадлежащего российской авиакомпании Nordwind, пишет агентство Bloomberg. Он прилетел в страну во вторник, но власти Венесуэлы отрицают его существование.

В понедельник пассажирский самолет компании Nordwing, вылетел в Каракас в 14.00 московского времени. В аэрокомпании "Новой газете" подтвердили, что на борту самолета не было пассажиров. Самолёт приземлился в Каракасе. И, согласно данным Flightradar, больше не взлетал (данные о полёте могли быть скрыты от сервиса или удалены из него позднее). Во вторник он был сфотографирован в аэропорту Симона Боливара в Каракасе.

По предположению Герры, на этом самолёте из страны может быть вывезена часть золотых резервов. Министр финансов Венесуэлы заявил, что никаких российских самолётов в Каракас не прилетало. Он отказался комментировать планы с золотом. Получить комментарии в Nordwind агентству не удалось, ранее компания подтвердила "Новой газете", что её самолёт без пассажиров вылетел в Венесуэлу.

Источник Bloomberg сообщил, что Центробанк страны действительно подготовил к отгрузке 20 тонн золота. Стоимость такой партии драгоценного метала — около 840 миллионов долларов, это примерно 20 процентов золотого запаса Венесуэлы, отмечает агентство.

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что у него нет информации о том, что в Россию планируют вывоз венесуэльского золота. Отвечая на вопрос журналиста об этом, он рассказал, что "сейчас нужно аккуратно относиться к разным уткам". При этом Герра не утверждал, что золото повезут именно в Россию.
  • На прошлой неделе в Каракас слетал бизнес-джет турецкого миллиардера Тургая Чынара, писало ранее издание The Bell. Из Каракаса самолет вернулся в Стамбул. По утверждению венесуэльского журналиста Касто Оканды, целью полета был вывоз из Венесуэлы большого количества наличных денег, которые, скорее всего, оказались в Турции.
  • C 2014 года на фоне конституционного и экономического кризиса в Венесуэле регулярно вспыхивают уличные протесты против президента Николаса Мадуро. Легитимность Мадуро как президента Венесуэлы не признают большинство стран Латинской Америки и Бразилия, США, Австралия, Канада и Израиль, близок к такому решению Евросоюз. 23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и принёс присягу на митинге — он обещает провести в стране новые выборы.
  • В январе США ввели санкции против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Они объяснились необходимостью спасти национальное достояние венесуэльского народа от разворовывания местными чиновниками. Венесуэла — крупный должник России и Китая, а PDVSA — основной источник доходов страны.

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