Депутат венесуэльского парламента Хосе Гeрра заявил, что Центробанк планирует вывезти из страны 20 тонн золота.

Политик предположил, что золото должно покинуть страну на борту прилетевшего в Каракас самолета Boeing 777, принадлежащего российской авиакомпании Nordwind, пишет агентство Bloomberg. Он прилетел в страну во вторник, но власти Венесуэлы отрицают его существование.

В понедельник пассажирский самолет компании Nordwing, вылетел в Каракас в 14.00 московского времени. В аэрокомпании "Новой газете" подтвердили, что на борту самолета не было пассажиров. Самолёт приземлился в Каракасе. И, согласно данным Flightradar, больше не взлетал (данные о полёте могли быть скрыты от сервиса или удалены из него позднее). Во вторник он был сфотографирован в аэропорту Симона Боливара в Каракасе.

По предположению Герры, на этом самолёте из страны может быть вывезена часть золотых резервов. Министр финансов Венесуэлы заявил, что никаких российских самолётов в Каракас не прилетало. Он отказался комментировать планы с золотом. Получить комментарии в Nordwind агентству не удалось, ранее компания подтвердила "Новой газете", что её самолёт без пассажиров вылетел в Венесуэлу.

Источник Bloomberg сообщил, что Центробанк страны действительно подготовил к отгрузке 20 тонн золота. Стоимость такой партии драгоценного метала — около 840 миллионов долларов, это примерно 20 процентов золотого запаса Венесуэлы, отмечает агентство.