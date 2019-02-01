Смотрителя Третьяковской галереи уволили после кражи картины Куинджи

Из Третьяковской галереи уволена смотритель, во время дежурства которой 27 января украли картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". В пресс-службе галереи заявили, что сотрудница "была в оцепенении" и не выполнила свои обязанности. Её имя в пресс-службе не называют.

Подозреваемого в краже картины Дениса Чуприкова арестовали в минувший вторник. Саму картину, которую он беспрепятственно вынес и спрятал в строящемся здании, в пятницу вернули в Третьяковскую галерею. "Интерфакс" сообщает об очереди в здание и усиленных мерах безопасности.

После кражи картины из галереи правительство России потребовало проверить системы безопасности во всех федеральных музеях. В руководстве Третьяковки допустили введение досмотра посетителей на выходе.