Кузьминский районный суд арестовал до 27 февраля жительницу Москвы Анну Глазову. Она находилась в федеральном розыске по подозрению в хранении наркотиков. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе суда. Издание "Батенька, да ты трансформер" поясняет, что в розыске она оказалась из-за нарушения условий подписки о невыезде.
Глазова была героиней материала "Батеньки" про употребление наркотиков. Она рассказывала, как пытается поддерживать свой уровень жизни на социализированном уровне. "Мне важно сказать, что не все наркоманы – конченые люди", – говорила она в материале.
Публикация текста вызвала резкие дискуссии в российском сегменте интернета, часть читателей, в том числе журналисты и медиаменеджеры, предположили, что статья может романтизировать употребление наркотиков. Полиция нашла в тексте пропаганду наркотиков, Роскомнадзор потребовал от издания удалить материал.
"Батенька" пишет, что девушка была задержана при попытке получить купленные наркотики. По вменённой статье ей грозит три года заключения.
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