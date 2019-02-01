Украинские журналисты создали сообщество против цензуры

Группа независимых журналистов различных СМИ Украины в пятницу заявила о создании неформального сообщества для противодействия цензуре.

Её проявлением журналисты сочли увольнение главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании - как они утверждают, по политическим мотивам.

Решение об увольнении Аласании принял накануне Наблюдательный совет телерадиокомпании. В проекте обоснования решения, который опубликовал сам Аласания в фейсбуке в пятницу, говорилось, в частности, что возглавляемый им телеканал не показал крестный ход за единую поместную православную церковь, заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов. Все эти события объединяло присутствие на них президента Украины Петра Порошенко.

В окончательный текст решения, впрочем, это обоснование не вошло. Там говорится об ошибочной финансовой и управленческой политике Аласании.

Ряд противников принятого решения, однако, утверждают, что речь идёт о политической цензуре в преддверии выборов президента Украины, на которых Порошенко баллотируется на второй срок.

В открытом письме журналистов говорится, что создание неформального сообщества независимых журналистов под названием Инициатива "34" также является реакцией "на ряд других событий и процессов в медиасреде, в частности, вмешательство владельцев СМИ в редакционную политику, продажу медиа активов давнему врагу свободы слова Виктору Медведчуку, кибербуллинг, информационную закрытость власти, безнаказанность за препятствование журналистской работе".

Письмо подписали, в частности, Алексей Мацука, Наталья Седлецкая, Алена Притула, Анастасия Станко, Юрий Бутусов и ещё несколько десятков журналистов. Многие из них были участниками движения "Стоп цензуре" во времена Виктора Януковича.